يشبه "حلقة النار".. أول كسوف جزئي للشمس هذا العام

قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، أنه من المنتظر أن يتداخل القمر مع الشمس ليحجب جزءا منها ويشكل فيما يشبه “حلقة النار” يمكن أن يراه الناس في نصف الكرة الشمالي صباح الخميس.

ويعتبر هذا الأمر المنتظر، هو أول كسوف للشمس في العام الجاري، حيث يحدث كسوف الشمس عندما يعبر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب جزءًا من أشعة الشمس، ولذا فسيعتبر هذا كسوفا جزئيا للشمس.

وأثناء الكسوف الجزئي، سيكون القمر بعيدا بما يكفي عن الأرض بحيث يبدو القمر أصغر من الشمس في السماء. ونظرا لأن القمر لا يحجب الرؤية الكاملة للشمس، فإنه سيبدو كقرص مظلم فوق قرص الشمس الأكبر، وهذا ما سيخلق ما يشبه حلقة من النار حول القمر.

وقالت الوكالة إن هذا الكسوف الحلقي سيكون متاحا أمام الناس في أجزاء من كندا وغرينلاند وشمال روسيا.

وفي بعض الأماكن مثل شرق الولايات المتحدة وشمال ألاسكا وكندا وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، لن يتمكن الناس من رؤية هذه الحلقة حول القمر، لكنهم قد يرون كسوفا جزئيا للشمس، بحيث ستبدو وكأن لها ظل غامق على جزء فقط من سطحها.

وفي العديد من المواقع، سيحدث الكسوف قبل شروق الشمس وأثناءه وبعده بوقت قصير. هذا يعني أن المشاهدين سيحتاجون إلى الحصول على رؤية واضحة للأفق أثناء شروق الشمس من أجل رؤية الكسوف.

وقالت الوكالة إنه “ليس من الآمن أبدا النظر مباشرة إلى أشعة الشمس، حتى لو كانت الشمس محجوبة جزئيا أو في الغالب”، مضيفة أنه ينبغي ارتداء نظارات الرؤية الشمسية أو نظارات الكسوف عند مشاهدة الكسوف الجزئي للشمس، مشيرة إلى أن “النظارات الشمسية العادية ليست آمنة لمشاهدة الشمس”.

