يشبه نبضات القلب... تدفق غامض لذبذبات الراديو من مجرة ​​تبعد نحو مليار سنة ضوئية

اكتشف علماء الفلك تدفقاً غامضاً لذبذبات الراديو، بنمط يشبه نبضات القلب، صادر من مجرة ​​تبعد نحو مليار سنة ضوئية، بحسب ما قالته صحيفة The Times البريطانية.

التُقِط التدفق الراديوي السريع، المسمى FRB 20191221A، على التلسكوب اللاسلكي Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment الموجود في مرصد دومينيون الراديوي للفيزياء الفلكية بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، لكن سبب التدفق والمجرة التي يأتي منها غير معروفين.

اكتشف علماء الفلك الذين استخدموا التلسكوب الكندي هذه الإشارة الراديوية في عام 2019 ونشروا للتو نتائجهم في مجلة Nature. وقال الفريق إنَّ الأمر غير معتاد، لأنه استمر نحو ثلاث ثوانٍ، أي أطول بألف مرة من المعتاد.

ورُصِدَت المئات من الانفجارات الراديوية السريعة في نقاط بعيدة منذ اكتشاف أول تدفق في عام 2007.

علّق دانييل ميتشيلي، عالم الفيزياء الفلكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، على اكتشاف الرنين “الفريد”، قائلاً إنَّ “هناك ارتفاعات دورية كانت دقيقة دقة ملحوظة، تنبعث في كل جزء من الثانية -بصوت دقات- مثل ضربات القلب، وهي المرة الأولى التي تكون فيها الإشارة نفسها منتظمة”.

فيما قال الباحثون إنَّ التدفق الراديوي يشبه الانبعاثات الصادرة عن النجوم النيوترونية، التي تشكّلت من اللُّب المنهار لنجم عملاق.