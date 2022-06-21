يعزز التقاط الصور.. تحديث جديد لتطبيق Camera+ 2

كانت “أبل” قد أعلنت عن أن الإصدار القادم من هواتف آيفون، iPhone 14 Pro سيأتي بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل يقدم لأول مرة لكاميرا آيفون.

والآن أعلنت شركة LateNiteSoft عن تحديث جديد أجري على تطبيق Camera+ 2 سيتيح ميزة التصوير بدقة 48 ميجا بيكسل لشريحة أكبر من هواتف آيفون، وليس فقط الإصدار القادم “آيفون 14”.

يأتي التحديث الجديد من تطبيق الكاميرا Camera+ 2 ببعض التغييرات عن الإصدار السابق، حيث يتوافق مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS 15.0 أو iPadOS 15.0 وساعات أبل العاملة بنظام watchOS 6.0 أو الإصدارات اللاحقة.

ويتوفر التطبيق بسعة 165.9 ميجابايت على نظام iOS، كما يأتي الآن بنمط UltraRes في التصوير، والذي يدعم التقاط الصور من دقة 12 ميجا بيكسل إلى دقة 48 ميجا بيكسل.

مجموعة ميموجي جديدة

وكانت شركة أبل قد أعلنت خلال مؤتمرها السنوي للمطورين هذا العام عن نظام التشغيل لهواتف أبل ios 16، الذي يأتي بالعديد من الميزات.

ومن ضمن الميزات الجديدة التي لاحظها المطورون بعد تجربة النظام، مجموعة من Memoji الجديدة القابلة للتخصيص.

وأضافت أبل مجموعة أيقونات Memoji تتميز باختيارات أكثر في تخصيص قصات الشعر، ووضعية الملصق، ومن المقرر أن تتوفر مع انطلاق تحديث iOS 16 في خريف هذا العام.

وكانت قد أطلقت ابل أيقونات Memoji للمرة الأولى خلال حدث iPhone X مع مستشعر TrueDepth الذي يدعم التفاعل مع وجه المستخدم.

وضمن التحديثات الجديدة لهذه الأيقونات، سيتوفر للمستخدمين، 17 نمطا من صيحات الشعر المختلفة بين الجديدة والعصرية أو الكلاسيكية، كما يتاح للمستخدم اختيار وتخصيص شكل الأنف، مع اختيار أكثر لتخصيص أعلى في Memoji من لون الشفاه، مع إمكانية استخدام Memoji كصورة لجهة الاتصال.