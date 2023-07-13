يعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزات هاتف HONOR 90 5G

أعلنت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن الإطلاق المُرتقب لهاتف HONOR 90 5G في أسواق الإمارات العربية المتحدة. يتميّز هاتفHONOR 90 5G بكاميرا رئيسية مُذهلة تبلغ دقتها 200 ميجابكسل مُزوّدة بتقنية AI Vlog Master التي تحتوي على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص التصوير بالفيديو، بالإضافة إلى شاشة العرض المُريحة بدون ضرر على العين الرائدة في الصناعة.

ويجمع بين الأجهزة والبرامج الرائدة لتمكين الجيل الدائم من التقاط مغامراتهم اليومية بتفاصيل رائعة، ومشاركة هذه المشاعر الرائعة مع الأشخاص القريبين. سيتوفر هاتف HONOR 90 5G للطلب المسبق قريباً بسعر رائع وهدايا خاصة.

هاتف HONOR 90 5G: كاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات لالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة

تم تصميم هاتف HONOR 90 5G لمُساعدة مُدوني الفيديو على تسهيل سير عملهم، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء الفيديو واقتراحات أوضاع للفيديو، بالإضافة إلى تقنية AI Instant Movie التي تُمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية جاهز للاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال عِدة نقرات فقط.

يتكون نظام الكاميرا الثلاثية الجديد كلياً في هاتف HONOR 90 5G من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.4 إنش، وكاميرا عريضة وماكرو بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل التي تساعد الكاميرا على قياس أكثر دقة للمسافة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لتلتقط صور سيلفي مذهلة مليئة بالتفاصيل، مما يجعل هاتف HONOR 90 5G خياراً مثالياً لصانعي المحتوى الناشئين.

تجربة مُشاهدة غامرة لشاشة العرض

أصبحت الهواتف الذكية جزءاً أساسياً من حياتنا، ولكن قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الشاشة يمكن أن يضر بأعيننا. لهذا السبب يعد الاستثمار في هاتف ذكي يعطي الأولوية لراحة العين قراراً صائباً.

بسبب التزام شركة HONOR بالتكنولوجيا التي ترتكز على الإنسان، تم تجهيز هاتف HONOR 90 5G بميزات رائدة فيما يخص ميزات راحة العين . حصل هاتف HONOR 90 على شهادة TÜV Rheinland الخالية من الوميض وحقق مستوى التعتيم الخالي من المخاطر، وهو مثالي لجيل اليوم المتعطش للترفيه، والذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة المحتوى الذين يُفضلون.

تدعم شاشة العرض المُريحة بدون ضرر على العين أعلى تردد تعتيم لتعديل عرض النبض (PWM) في الصناعة، والذي يبلغ 3840 هرتز ، مما يقلل بشكل فعّال من الضغط الذي يضعه على عيون المستخدمين عند ضبطه على سطوع منخفض.

عمر بطارية استثنائي وأداء سريع

تم تزويد هاتف HONOR 90 ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير لتدعم الاستخدام لمُدة يوم كامل. بشحنة واحدة، يمكن للهاتف الذكي توفير ما يصل إلى 19.5 ساعة من تشغيل الفيديوهات المستمر محلياً. عندما تكون البطارية مُنخفضة، يمكن للمستخدمين استرداد قوة الشحن بنسبة تصل إلى 45٪ مع تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط في غضون 15 دقيقة فقط، الأمر الذي يؤخر وقت نفاد البطارية إلى أبعد حد.

سعة تخزين كبيرة وأداء فائق السلاسة

يتميز HONOR 90 5G بسعة تخزين هائلة سعة 512 جيجا بايت، مما يمنح المستخدمين مساحة واسعة لتخزين كل المحتوى والموسيقى التي يحبونها. ولكن هذا ليس كل شيء – فمع HONOR RAM Turbo (12GB + 7GB) ، وهي تقنية مبتكرة تخصص بذكاء جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ، تقوم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) البالغة 8 جيجابايت بشكل فعال إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 19 جيجابايت ، مما يضمن أداءً بغاية السلاسة وخالياً من التأخير بشكل لم يسبق له مثيل .

تجربة مخصصة بحق مع HONOR MagicOS 7.1

حيث أنه يعمل بنظام HONOR MagicOS 7.1 الأحدث والمبني على Android 13، فإن هاتف HONOR 90 مُزوّد بمجموعة من الميزات الذكية المحسّنة مثل Magic Text، مما يوّفر تجربة حياة ذكية ويعزز الإنتاجية إلى أقصى حد. يتعرّف Magic Text بذكاء على النص الموجود على الصورة ويسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات مباشرة باستخدام المعلومات المهمة.