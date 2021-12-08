يمكنها عرض أكثر من مليار لون.. شاومي تطلق شاشة 4K جديدة

كشفت شركة شاومي عن عن شاشة جديدة 4K جديدة تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشتها “Xiaomi Monitor 27-inch 4K” الجديدة تمتاز بشهادة Pantone وتزخر بمنفذي HDMI-2.1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة شاومي الجديدة على لوحة IPS-LCD قياس 27 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 4K (3840 x 2160 بيكسل)، ويمكنها عرض 1.07 مليار لون.

وتروج الشركة الصينية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99% وشهادة Pantone، بالإضافة إلى إمكانية التبديل بين الأوضاع الاحترافية المختلفة مثل CAD وCG وCo.

وأوضحت شاومي أن درجة السطوع بشاشتها الجديدة تبلغ 400 نيت، وتمتاز أيضا بدعم شهادة DisplayHDR 400 مع توافر العديد من منافذ التوصيل مثل HDMI 2.1 وDisplayPort 1.4 وUSB-C وUSB-A ومقبس 3.5 ملم.

وتوفر شاشة شاومي الجديدة إمكانية نقل بيانات الصوت والفيديو عن طريق منفذ USB-C فإنه يمكن شحن الأجهزة الأخرى بقدرة تصل إلى 90 وات.