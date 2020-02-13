“ينتظره الملايين”..فيسبوك يؤجل إطلاق تطبيق في أوروبا

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أجلت شركة فيسبوك، الخميس، إطلاق تطبيقها الخاصة بالمواعدة في أوروبا، بعدما فتشت الهيئة الإيرلندية المنظمة للقطاع مقر الشبكة الاجتماعية في العاصمة دبلن مؤخرا.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إن إرجاء إطلاق تطبيق المواعدة في أوروبا، جاء عقب تفتيش لجنة حماية البيانات الإيرلندية لمكتبها الرئيسي في العاصمة دبلن الاثنين الماضي، وقيامها بجمع وثائق من المقر.

وأضاف المتحدث باسم المجموعة الأميركية العملاقة: “سنأخذ وقتا أطول للتأكد من جاهزية المنتج للسوق الأوروبية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتسعى شركة فيسبوك للتأكد من أن تطبيقها الجديد لا يتسبب بأي مشكلة تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

من جهته، قال متحدث باسم لجنة حماية البيانات الإيرلندية لفرانس برس، إنها أول مداهمة من نوعها لمقر شركة تكنولوجيا منذ إقرار الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 النظام العام لحماية البيانات.

وأوضحت اللجنة الإيرلندية أنها تلقت اتصالا من فيسبوك بشأن مشروعها لتطبيق المواعدة للمرة الأولى في الثالث من فبراير، مضيفة: “كنا قلقين للغاية من كون فيسبوك تتوجه إلينا للمرة الأولى بهذا الخصوص، نظرا لأنها كانت تسعى لإطلاق التطبيق يوم 13 فبراير”.

الجدير بالذكر أن تاريخ إطلاق تطبيق المواعدة المقترح الخاص بفيسبوك يصادف عشية عيد الحب أو يوم الفالنتاين. وكانت فيسبوك أطلقت، وبصورة تدريجية، تطبيق المواعدة في القارة الأميركية وفي جنوب شرقي آسيا في العام 2019.