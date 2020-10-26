“يوتيوبر” يختبر بطارية آيفون 12 .. وهكذا كانت المفاجأة

بعد أن كشف شركة أبل الأمريكية النقاب رسميا عن هاتف آيفون 12 في منتصف شهر أكتوبر الجاري بعد أشهر عديدة من الانتظار، لا تزال المقارنة مستمرة بين هاتف آيفون 12 الجديد وما سبقه من هواتف.

وقد قام مدون فيديو على اختبار بطاريات هواتف آيفون 12 و آيفون 12 برو لمقارنتها بمثيلاتها من هواتف آيفون 11، وفقا لما ذكر موقع “غادجيت 360” .

ووفقا لموقع فإن ذلك “اليوتيوبر” اكتشف من خلال تجربة عملية أن بطارية هاتف آيفون 11 برو قد تفوقت على بطاريات آيفون 12 وآيفون 12 برو من حيث مدة تشغيل الهاتف.

وبحسب النتائج فإنiPhone 12 و iPhone 12 Pro يدومان أكثر قليلا من 6.5 ساعة، بينما تدوم بطارية iPhone 11 Pro أكثر سبع ساعات ونصف.

ويحتوي كل من آيفون 12و”آيفون 12 برو” على بطارية تبلغ ساعتها 2815 مللي أمبير في الساعة، وبالتالي هي أقل من سعة بطاريات آيفون11 وآيفون 11 برو والتي تبلغ 3110 مللي أمبير في الساعة و3046 مللي أمبير في الساعة على التوالي.

وأجرى اليوتيوبر، آرون ماني، اختبارا لمعرفة مدى ديمومة عمل بطاريات هواتف آيفون 12، وأيفون 12 برو، ومقارنتها ببطاريات آيفون ماكس برو، وآيفون 11 برو، وآيفون إكس آر، وأيفون سي إي.

ومن خلال الاختبار أجرى ماني نفس التجارب على جميع الأجهزة بعد أن جرى شحن بطارياتها بنسبة 100 بالمئة.

وكان أول من نفذت بطاريته آيفون إسي نسخة العام 2020، وذلك بعد ثلاثة ساعات و59 دقيقة، وبعدها هاتف آيفون إكس آر عقب 4 ساعات و31 دقيقة، بينما تجاوز آيفون 11 الخمس ساعات.

كما توفقت بطارية آيفون برو 12، قبل بطارية آيفون 12 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس وذلك بعد 6 ساعات و35 دقيقة.

وتوفقت بطارية آيفون 12 بعد 6 ساعات و41 دقيقة، بينما توفقت بطارية آيفون 11 عقب عملها لمدة 7 ساعات و36 دقيقة، فيما بقيت بطارية آيفون برو ماكس 11 تعمل لمدة 8 ساعات و29 دقيقة.

وبصرف النظر عن سعات البطارية المنخفضة في أجهزة آيفون12 الجديدة ، فإنها تحتوي أيضًا على شاشات أكبر ذات دقة أعلى وبالتالي فإنها ستستهلك طاقة أكبر، كما أن ماني أكد أنه لم يستخدم شريحة إنترنت من الجيل الخامس في الاختبار مما يعني أن البطاريات ستصرف طاقة أكبر عند استخدامها.