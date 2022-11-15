يوتيوب: إضافة خصائص للتسوق في خدمة المقاطع المصورة القصيرة

أعلن يوتيوب اليوم الثلاثاء 15\11\2022 أنه سيضيف خصائص للتسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة المماثلة لمقاطع تيك توك، إذ يسعى الموقع المملوك لشركة ألفابت إلى تعزيز إيراداته في مواجهة انخفاض إنفاق المعلنين القلقين من الركود.

والخاصية، التي تخضع للتجريب حالياً مع صناع محتوى مؤهلين في الولايات المتحدة، تتيح لهم وضع علامات على المنتجات من متاجرهم الخاصة.

وقال متحدث باسم غوغل “يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا رؤية العلامة والتفاعل مع المعلنين وسنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى وفي مزيد من المناطق الجغرافية”.

كما يجري تجربة برامج جديدة بخدمة البث المباشر للأشخاص المؤثرين الذين يبيعون منتجات عبر روابط في مقاطعهم.

ويأتي ذلك بعد شهور من إعلان يوتيوب عن طريقة جديدة تمكن صناع المحتوى من جني الاموال عبر مقاطع قصيرة، مستحدثة الإعلان على المقاطع القصيرة ومانحة المبدعين 45 بالمئة من الإيرادات.