يوتيوب تضيف علامة مائية جديدة لمشاركته عبر منصات التواصل

أعلنت شركة بث الفيديوهات الأشهر في العالم، ”يوتيوب“، عن إضافة ”علامة مائية جديدة“ عبر منصتها الرقمية بشأن مقاطع الفيديو القصيرة، المعروفة باسم ”شورتس“ (Shorts)، الخاصة بالمستخدمين وصانعي المحتوى عند مشاركتها عبر المنصات الأخرى.

وقالت ”يوتيوب“ – المملوكة لشركة ”غوغل“ – في منشور لها ”عندما يقوم صانع المحتوى بتحميل مقطع الفيديو القصير من Youtube Studio لمشاركته عبر منصات التواصل الأخرى، سيجد علامة مائية مضافة إلى المحتوى الذي تم تحميله.“

وأضافت ”لقد قمنا بإضافة العلامة المائية الجديدة إلى المقاطع القصيرة حتى يتمكن المشاهدون من معرفة أن المحتوى الذي يشاهدونه يمكن العثور عليه على يوتيوب من خلال شورتس“.

وتعمل ”يوتيوب“ على تطوير ميزة ”شورتس“ منذ فترة طويلة للحاق بالمنصات الأخرى المتقدمة في هذا الشأن، بما في ذلك ميزة ”ريلز“ في ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، والمنافس الأشرس ”تيك توك“. وتهدف المنصة من العلامة المائة الجديدة إلى الترويج المتبادل عبر المنصات المختلفة.

في المقابل، يرى بعض النقاد أن العلامة تظهر نية المنصة الحقيقية بشأن الحد من مشاركة المقاطع القصيرة عبر التطبيقات عن طريق جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لصانع المحتوى للقيام بهذا الأمر. بينما يعتقد البعض الأخر أنها خطوة لمنع المبدعين من الأساس من مشاركة مقاطعهم القصيرة خارج المنصة.

وتجدر الإشارة إلى أن ”يوتيوب“ ليست الأولى في اتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث سبقتها منصتا ”تيك توك“ و“إنستغرام“ في وضع علامات مائية على محتواهما القصير عند تحميله لمحاولة تقييده. وليس من المستغرب إذن أن تتخذ ”يوتيوب“ نفس النهج لحماية محتواها من الانتشار بعيدا عن منصتها الرقمية.

وأوضحت شركة ”يوتيوب“ أن إضافة العلامة المائية الجديدة قد بدأت بالفعل على إصدار التطبيق لسطح المكتب، على أن تتوسع إلى إصدار الهواتف الذكية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل جهود الشركة المتزايدة في الفترة الأخيرة للترويج لمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها، ”شورتس“، طرحت ”يوتيوب“ أداة إنشاء جديدة لمساعدة صانعي المحتوى على تحويل مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم إلى مقاطع قصيرة بكل سهولة في لحظات.

ومن خلال التحديث هذا، يستطيع صانع المحتوى تحديد جزء معين من أي فيديو خاص به تم تحميله مسبقا ثم نشره على على هيئة مقطع ”شورتس“ يصل مدته إلى 60 ثانية.

وأوضحت ”يوتيوب“ أنه إذا كان مدة المقطع أقل من 60 ثانية، يمكن لصانع المحتوى تصوير مقطع إضافي أو إضافة مقطع فيديو من ”غاليري“ الفيديو لإكمال مدة المحتوى المطلوبة. وقالت الشركة إنها ”تأمل من خلال الأداة الجديدة أن تجعل مكتبتها من المقاطع القصيرة أكثر نموا وتفاعلا عبر المنصة“.