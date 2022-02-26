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“يوتيوب” على خطى “ميتا و تويتر” بشأن روسيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 11:27 مساءً
يوتيوب

يوتيوب

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في ظل الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وبعد مطالبة وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، شركة “ميتا” بحظر الدعاية الروسية في “فيسبوك” و”انستغرام”،كما أنه طالب من نتفليكس حظر الخدمة في روسيا.
قال موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، إنه أوقف الإعلانات التي تضعها ووسائل الإعلام التابعة للحكومة الروسية، مضيفاً أنه سيحد من التوصيات بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهذه القنوات.
وبذلك تضاف خطوة يوتيوب إلى إجراءات مماثلة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى كتويتر وميتا، لمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من تحقيق عائدات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في حركة مناهضة للتدخل الروسي في أوكرانيا، قبل أيام.

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