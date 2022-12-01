يوتيوب يصلح مشكلة بعد تلقي شكاوى من انقطاعات

أعلن موقع يوتيوب للمقاطع المصورة التابع لشركة ألفابت إصلاح مشكلة تؤثر على منصته بعد إبلاغ آلاف المستخدمين بانقطاع الخدمة يوم الأربعاء.

وكتب يوتيوب على تويتر “يتعين أن يعمل تطبيق يوتيوب على نحو جيد وبدون انقطاعات الآن على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد”.

وقال موقع داون ديتكتور، الذي يرصد أعطال الإنترنت، إن أكثر من ستة آلاف شخص أبلغوا بوجود مشكلات عند استخدام يوتيوب.

وقد يكون الانقطاع أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

ميزة التسوق

وأعلن موقع ‏‏”يوتيوب” اختباره لخاصية التسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة “شورتس”.‏

وأطلق “يوتيوب” ميزة التسوق على “شورتس” مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة، الذين يجربون حاليا القدرة على ‏عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة‎.‎

وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع “شورتس” القصيرة‎.‎

وقال متحدث باسم غوغل، إنه “يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، رؤية العلامة والتفاعل مع ‏المعلنين، وسنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى، وفي مزيد من المناطق الجغرافية‎”.‎