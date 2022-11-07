يوتيوب يطرح ميزة "نعيش معا"

أعلن موقع “يوتيوب” طرحه ميزة جديدة سماها “نعيش معا”، وتسمح لصناع المحتوى المميز بدعوة ضيوف لمشاركتهم البث المباشر.

والبث المشترك، كما أعلن “يوتيوب” في مدونة، سيتوفر في البداية لمجموعة مختارة من المبدعين على المنصة، لكن الموقع يخطط لتوسيعه ليشمل المزيد من صناع المحتوى في المستقبل.

كيف “نعيش معا”؟

• في البداية يحتاج صناع المحتوى إلى البدء بإدخال تفاصيل البث الخاصة بهم، بما في ذلك العنوان والوصف وإعدادات تحقيق الدخل والصور المصغرة وإعدادات الرؤية.

• بعد تحديد خيار “دعوة مشارك في البث”، سيتمكن صناع المحتوى من اختيار ضيف لدعوته إلى البث المباشر.

• بمجرد أن ينقر الضيف على الدعوة سيتم إرساله إلى غرفة الانتظار.

• عندما يكون كلا الشخصين جاهزا، يمكن للمضيف النقر على زر “البث المباشر”.

ويقول رئيس شعبة الإعلام الرقمي بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر أحمد صبري، إن “الفيديو والبث المباشر أصبحا على رأس المنتجات التي تحتل اهتمامات مستخدمي منصات التواصل حول العالم، لذلط بات إدخال تحديثات عليهما وإضافة ميزات وخصائص لهما تلبي تطلعات الجمهور أمرا لا غنى عنه للاستمرار، في ظل التنافس الشديد بين المنصات”.

وقبل بضعة أسابيع، أطلق تطبيق “تيك توك” ميزة “Multi-Guest”، التي تتيح للمضيفين البث المباشر مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين باستخدام تخطيط الشبكة أو اللوحة.