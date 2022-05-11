يوم أسود.. بتكوين تتراجع 7.2% إلى 28758 دولارا

تراجعت عملة بتكوين المشفرة 7.23 بالمئة إلى 28758.29 دولار عند الساعة 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء لتخسر 2241.68 دولار عن إغلاقها السابق.

وبتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، منخفضة 40.4 بالمئة عن أعلى مستوى لها خلال العام البالغ 48234 دولارا الذي سجلته في 28 مارس آذار.

كما تراجعت عملة إيثر 11.56 بالمئة لتصل إلى 2071.46 دولار يوم الأربعاء، وخسرت 270.66 دولار عن إغلاقها السابق.

وفي الشهر الماضي وحده، سقطت 15.5% من جميع محافظ “بيتكوين” في خسارة غير محققة، حيث انخفضت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 31 ألف دولار.

ولاحظ المحللون من Glassnode أيضاً تدفق “المعاملات العاجلة” وسط عمليات البيع الأخيرة هذه، حيث دفع المستثمرون رسوماً أعلى، مشيرين إلى استعدادهم لدفع علاوة من أجل تسريع أوقات المعاملات.

وبلغت القيمة الإجمالية لجميع رسوم المعاملات المدفوعة على السلسلة 3.07 بيتكوين على مدار الأسبوع الماضي، وهي أكبر قيمة مسجلة حتى الآن في مجموعة البيانات الخاصة بها.

وذكر التقرير أن هيمنة رسوم المعاملات على السلسلة المرتبطة بإيداعات الصرف تشير أيضاً إلى الضرورة الملحة”، مما يدعم الحالة أن مستثمري بيتكوين كانوا يسعون للتخلص من المخاطر أو البيع أو إضافة ضمانات إلى مراكز الهامش الخاصة بهم استجابةً لتقلبات السوق الأخيرة.

وخلال عمليات البيع في الأسبوع الماضي، انتقلت قيمة تزيد على 3.15 مليار دولار إلى البورصات أو خارجها، وهو أكبر حركة دخول وخروج للاستثمارات في العملة المشفرة منذ أن بلغ السوق أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر 2021.