برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

يوم غد… الأرض على موعد مع ظاهرة تساقط مئات الشهب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 4:26 مساءً
شهب

شهب

A A A
طباعة المقال

يصل كوكب الأرض إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس يوم غد السبت، حيث ستكون الأرض على مسافة قدرها 147 مليون كيلومتر من الشمس تقريبًا.

وستشهد الأرض ظاهرة تساقط مئات النجوم عشية يوم غد 2 كانون الثاني الجاري، ويتساقط حوالي110 نيزك في الساعة، أي ما يعادل 1 – 2 شهاب في الدقيقة.

ومن جانبهم أكد الخبراء أن الظاهرة ستصبح أشد وضوحا بعد منتصف ليلة 2 إلى 3 كانون الثاني.

وقال علماء الفلك لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “يكتسب تساقط النجوم شدته في النصف الثاني من الليل. الرؤية غير جيدة – القمر الذي لا يزال قريبًا من البدر، سيمنعك من الاستمتاع بمنظر تساقط النجوم، لأنه سيضيء فوق الأفق الجنوبي الشرقي طوال الليل”.

ووفقا للعلماء، يشهد العالم خلال سنة 2021 عدة ظواهرة فلكية مثيرة على رأسها ظاهرة “القمر الدموي” يوم 26 أيار ويتزامن هذه المرة مع كون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، حيث سيبدو أكبر وأكثر إشراقا أو ما يعرف باسم “سوبر مون”، وظاهرة “الكسوف الحلقي” خلال ساعات الصباح الاولى من يوم 10 حزيران .

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    لعبة فورتنايت
    هذه أفضل 5 ألعاب مجانية في متجر Epic Games
    ساعة آبل الذكية
    تحكم في إشعارات تطبيقات ساعة آبل الذكية بهذه الطرق الـ4
    شركة مايكروسوفت
    كنا ضحية لاختراق أوسع مما اعتقدنا.. مايكروسوفت تعترف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجوى كرم
    نجوى كرم تحطم الأرقام القياسية بـ”معذور قلبي”
    ميشال حايك
    ميشال حايك بتوقعات صادمة لعام 2021 … وهذا ما توقعه لـ صوت بيروت إنترناشونال
    أغرب الحالات الطبية في 2020
    بعيداً عن كورونا.. أغرب الحالات الطبية التي تم اكتشافها في 2020