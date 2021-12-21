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‏"شاومي" تستعد لإطلاق هاتفها القوي Xiaomi 12

21 - ديسمبر - 2021
متجر لشركة شاومي

متجر لشركة شاومي

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تستعد شركة “شاومي” الصينية من طرح أحدث هواتفها الذكية قبل نهاية عام 2021.‏

ستطرح مصنعة الهواتف الذكية البارزة هاتفها الجديد بعد عام واحد بالتحديد من طرحها هاتفها السابق “مي 11″، الذي حقق نجاحا كبيرا من حيث المبيعات.

ومن المقرر أن تطرح الشركة هاتفها التالي في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويحمل اسم “شاومي 12″، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع “ويبو”.

وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن يتم طرح الهاتف المرتقب بـ4 طرازات، هي “شاومي 12″ و”برو 12″ و”إكس 12″ و”إلترا 12”.

ولا تتوافر في الوقت الحالي الكثير من التفاصيل الرسمية بشأن الهواتف القادمة، لكن شركة “شاومي” أكدت أنها ستكون مدعومة بمعالج “كوالكوم” الجديد “سناب دراغون 8 جين 1”.

تُظهر الصور التسويقية المسربة لهاتفي “شاومي 12″ و”برو 12” أنها ستحتوي على كاميرات ذات فتحة مركزية، وكاميرا خلفية ثلاثية، ومستشعر أساسي بدقة 50 ميغا بيكسل.

يشار إلى أن 2021 كان عاما جيدا لشركة “شاومي” الصينية، بعد أن تم تصنيفها رسميا كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في أوروبا، وثاني أكبر شركة مصنعة لنظام “أندرويد” في العالم بعد شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية.

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