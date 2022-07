‏"شاومي" تستعد لإطلاق هاتفها القوي Xiaomi 12

تستعد شركة “شاومي” الصينية من طرح أحدث هواتفها الذكية قبل نهاية عام 2021.‏

ستطرح مصنعة الهواتف الذكية البارزة هاتفها الجديد بعد عام واحد بالتحديد من طرحها هاتفها السابق “مي 11″، الذي حقق نجاحا كبيرا من حيث المبيعات.

ومن المقرر أن تطرح الشركة هاتفها التالي في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويحمل اسم “شاومي 12″، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع “ويبو”.

Xiaomi 12 series phones set to launch next week. Here's what we know so far: https://t.co/sWuGWIfAnB

— Gadgets 360 (@Gadgets360) December 21, 2021