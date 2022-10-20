1.7 مليار دولار.. خطة استثمارية كبيرة لـ "بي إم دبليو" لتصنيع سيارات كهربائية

كشفت مجموعة بي إم دبليو أنها ستستثمر 1.7 مليار دولار لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لما كشفه موقع “فوربس”.

الشركة العالمية أوضحت أن استثماراتها ستشمل مليار دولار للتحضير لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها بكارولينا الجنوبية، و700 مليون دولار لبناء مصنع جديد لتجميع بطاريات هذه السيارات.

ستصنع الشركة 6 نماذج على الأقل من السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، حسبما أعلن، رئيس مجلس إدارتها، أوليفر زيبس في بيان.

وقعت بي إم دبليو اتفاقية للحصول على خلايا بطاريات من شركة Envision AESC، وذلك تماشيًا مع مبدأ التصنيع بالمنتجات المحلية للأسواق، ومن المقرر أن تبني شركة البطاريات مصنعًا جديدًا في ولاية كارولينا الجنوبية بسعة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 غيغاوات/ ساعة.

ستزيد البطاريات الجديدة المحسنة التي ستحصل عليها بي إم دبليو سعة الطاقة في المركبات الكهربائية بأكثر من 20%، كما ستحسن سرعة الشحن بنسبة تصل إلى 30%، مع زيادة المسافة المقطوعة بشحنة واحدة بنسبة تصل إلى 30%.

كما سيقلل صانع البطاريات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الخلايا بنسبة تصل إلى 60% من خلال الاستخدام الجزئي لمادة الليثيوم والكوبالت والنيكل الثانوية، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة للإنتاج.

4 مصانع إضافية

سيبني شركاء بي إم دبليو 4 مصانع إضافية لإنتاج البطاريات في أوروبا والصين لتلبية طلبها من بطاريات الجيل الجديد، وسيكون لكل منها قدرة سنوية تصل إلى 20 غيغاوات في الساعة، وفق البيان.

ينتج مصنع الشركة في كارولينا الشمالية حاليًا بطاريات ليثيوم للمركبتين الهجينتين X3 xDrive30e وBMW X5 xDrive45e، وقد أنتج المصنع 70 ألف سيارة في 2021.

تأسس مصنع سبارتانبورغ لبي إم دبليو في الولايات المتحدة الأميركية منذ 30 عامًا، وبدأ الإنتاج بعدها بعامين، وصار مكونًا أساسيًا لشبكة الإنتاج العالمية للشركة، وهو يمثل حاليًا استثمارًا يقارب 12 مليار دولار، ولديه قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 450 ألف سيارة، وفق البيان.

بنت بي إم دبليو أكثر من 6 ملايين سيارة في الولايات المتحدة إلى اليوم.

يشار إلى أن مبيعات مجموعة صناعة السيارات الألمانية تراجعت بنسبة 9.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعطل عمليات التسليم.

أما عن الربع الثالث وحده فقد تراجعت مبيعات المجموعة بنسبة 0.9%، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق لتبلغ نحو 587.795 سيارة، بانخفاض أقل مما كان عليه في الأرباع السابقة، متأثرة بعمليات الإغلاق في الصين ونقص الرقائق.