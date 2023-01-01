10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك

يوصي الخبراء بضرورة مراعاة السائقين لمعايير السلامة في كافة أجزاء السيارة وخاصة تلك المتعلقة بالمحرك، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة سيارتهم من أي أضرار تنتج عن خلل صغير لا تتم معالجته بشكل سريع.

ووفقاً لموقع “أرقام”، إليكم أبرز 10 علامات تحذيرية يمكن أن تساعدك على اكتشاف وجود خلل في المحرك قبل أن يتعطل تماماً:

1- إشارة فحص المحرك المضاءة على لوحة السيارة

– يمكن أن يخبرك فحص إشارة المحرك المضاءة على لوحة السيارة بعدة أشياء بدءاً من عدم إحكام غطاء خزان الوقود وصولاً إلى وجود خلل أكبر.

– ويمكن أن يساعدك هذا التحذير في تشخيص مشكلات أخرى تتعلق بالمحرك، عندما ترى إشارة المحرك مضاءة، من الأفضل أن تذهب لفحص سيارتك.

2- خروج دخان من أنبوب العادم

– صُممت السيارات الحديثة لتقليل الانبعاثات الكربونية، لذا، إذا رأيت سيارتك تُخرج دخاناً من أنبوب العادم، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة بالمحرك.

– ويعني الدخان الأسود أن وقود السيارة يحترق بكمية أكبر من اللازم بينما يشير الدخان الأزرق إلى أن الزيت يحترق.

– بينما يمكن أن يعني الدخان الأبيض أن محرك السيارة لم يسخن بعد. لكن إذا استمر الدخان الأبيض بعد عمل السيارة لفترة، فقد يعني هذا أن غاز التبريد يتسرب إلى أسطوانات السيارة.

3- ارتفاع درجة حرارة المحرك بوتيرة متكررة

– إذا كانت درجة حرارة محرك سيارتك ترتفع بوتيرة متكررة، فهذا هو الوقت المناسب لفحصها.

– إذ إن قيادة السيارة تعاني من ارتفاع درجة حرارة محركها قد يتسبب في العديد من المشكلات مثل تشوه إحدى أسطوانات السيارة، وهو ما يمكن أن يتسبب في تسرب غاز التبريد، مكوناً دخاناً أبيض مثلما ناقشنا سابقاً.

4- أصوات طرق بالمحرك

– يصدر المحرك أصوات طرق عندما تحترق جيوب مكونة من مزيج وقود وهواء من تلقاء نفسها بدلاً من اشتعالها بواسطة قابس الاحتراق.

– ويمكن تحديد هذه المشكلة عبر سماع صوت طرق يخرج من المحرك.

– إذا تُركت هذه المشكلة دون حل، يمكن أن يتسبب هذا في حدوث الكثير من الأضرار بالسيارة، وهو ما قد يتطلب تكاليف باهظة لإصلاحها.

5- تراجع كفاءة استهلاك الوقود

– يمكن أن تشير الزيادة المفاجئة في استهلاك الوقود إلى وجود خلل بالمحرك.

– يمكن أن يكون هذا بسبب عوامل أخرى أيضاً، لكن إذا وجدت إشارة فحص المحرك مضاءةً أمامك على لوحة السيارة ولاحظت تراجع كفاءة استهلاك الوقود في نفس الوقت، فقد يعني هذا غالباً أن هناك خللاً بالمحرك.

6- توقف محرك السيارة عند وضعية الخمول

– إذا كان المحرك يتوقف عندما تكون السيارة في وضعية الخمول، فهذا يشير إلى وجود خلل بالمحرك.

– ويعني توقف المحرك عند الخمول أن هناك مشكلة في وصول الوقود. لذا، يُنصح بفحص المحرك إذا كانت هذه مشكلة متكررة.

7- صعوبة في التباطؤ

– عندما لا يكون محرك سيارتك متسقاً مع قراءات عداد الـ “RPM”، وهو عداد يقيس معدل دوران محرك السيارة أو عدد لفات المحرك في الدقيقة الواحدة، فهذا يعني أن السيارة تواجه صعوبة في التباطؤ.

– فقد تلاحظ أن عداد الـ “RPM” يعطي قراءات مختلفة حتى بدون تسريع السيارة، ويعد هذا مشكلة كبيرة، وستحتاج إلى فحص المحرك بمجرد ملاحظتها.

8- بقع الزيت

– إذا وجدت بقع زيت على الأرض أسفل سيارتك المركونة، فقد يعني هذا أن هناك مشكلة بحشية السيارة أو أن هناك تسرباً في وعاء الزيت.

– ويمكن أن يتسبب هذا في تلف المحرك، إذ لن يكون هناك كمية زيت كافية، وهو ما سيزيد من معدل الاحتكاك في غرفة الاحتراق، الأمر الذي سيلحق أضراراً بمكوناته.

9 – توقف المحرك عند ارتفاع معدل دورانه في الدقيقة

– قد يكون السبب وراء هذا، على الأغلب، هو وجود خلل في مضخة الوقود.

– فقد تكون مضخة الوقود مسدودة، أو أنها معطلة ولا تعمل ببساطة. في كل الأحوال إذا واجهت توقف المحرك عن العمل بصورة متكررة، يُنصح بفحصه فوراً.

10- اهتزاز مفرط أو ضوضاء

– السبب الرئيسي وراء اهتزاز المحرك هو وجود خلل في شمعة الإشعال، وسوف يتسبب هذا العطل في اختلال المحرك وبالتالي حدوث الاهتزازات والضوضاء.

– إن الضوضاء المذكورة هنا هي صوت طرق المحرك الذي نقاشناه سابقاً، ويمكن إصلاح هذا الخلل عبر تغيير شمعة الإشعال.