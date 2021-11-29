100 بيتكوين.. السلفادور تحتفل بـ “الجمعة السوداء” على طريقتها الخاصة

اشترى الرئيس السلفادوري “نايب بوكيلي” الانخفاض مرة أخرى، واستثمر أكثر من ٥ ملايين دولار في بيتكوين حيث انخفض السعر إلى أقل من ٥٤٠٠٠ دولار يوم الجمعة، حسبما نقل موقع “كوين تليغراف”.

في تغريدة يوم الجمعة، قال رئيس السلفادور إنه اشترى ١٠٠ بيتكوين (BTC) بعد بيع السوق العالمي استجابة لمتغير كوفيد-١٩ الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا. وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو، منذ الوصول إلى سعر غير مسبوق بلغ ٦٩٠٠٠ دولار يوم ١٠ نوفمبر، انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من ٢٠٪ لتصل إلى ٥٤٣٤٣ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بانخفاض ٨٪ في أقل من ٢٤ ساعة.

أعلن بوكيلي لأول مرة أن السلفادور ستجري عملية شراء كبيرة لبيتكوين عشية قانون بيتكوين في البلاد الذي يدخل حيز التنفيذ يوم ٧ سبتمبر، حيث اشترى ٢٠٠ بيتكوين عندما كان السعر يقارب ٥٢٠٠٠ دولار. وقد قام بالتغريد في كل مرة اشترت فيها الحكومة عملات أثناء انخفاض الأسعار، مع احتفاظ الدولة بـ ١١٢٠ بيتكوين قبل آخر عملية شراء. مع إضافة ١٠٠ عملة يوم ٢٦ نوفمبر، تمتلك السلفادور عملات بيتكوين بقيمة ٦٦,٣ مليون دولار تقريبًا في وقت كتابة المقالة.

منذ الإعلان عن التشريع الأول الذي يهدف إلى جعل بيتكوين عملة قانونية في السلفادور في يونيو، اقترح بوكيلي العديد من المبادرات في البلاد حول التبني والتعدين. بدأت الحكومة في بناء البنية التحتية لدعم محفظة بيتكوين التي تصدرها الدولة، شيفو، وكشفت مؤخرًا عن خطط لإطلاق بيتكوين سيتي الخاصة بها في قاعدة بركان، بتمويل مبدئي بمليار دولار من سندات بيتكوين.