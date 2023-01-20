12 ألف موظف يفقدون عملهم في الشركة المالكة لغوغل بسبب "الذكاء الاصطناعي"!

أعلنت شركة ألفابت المالكة لغوغل (الجمعة 20-1-2023) أنها ستلغي نحو 12 ألف وظيفة، وهو ما يعادل ستة بالمئة من قوتها العاملة، مع تعرض قطاع التكنولوجيا لصدمات بسبب تسريح العاملين وتوجه الشركات للاعتماد في مستقبلها على الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم ألفابت أربعة بالمئة تقريبا في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

يأتي قرار خفض العمالة في لحظة حساسة بالنسبة للشركة الأمريكية، التي كانت لفترة طويلة رائدة في المجالات الرئيسية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وتواجه ألفابت الآن تحديا من مايكروسوفت في فرع من فروع التكنولوجيا يمكنه، على سبيل المثال، أن ينشئ افتراضيا أي محتوى قد يفكر فيه المستخدم ويكتبه في مربع النص.

وقالت مايكروسوفت هذا الأسبوع إن مخاوف الركود تجبرها على إلغاء عشرة آلاف وظيفة، أي أقل من خمسة بالمئة من قوتها العاملة، وستركز على تعزيز منتجاتها بمزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي نقطة ذكرها ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت في مذكرة للموظفين.

وواجهت ألفابت “واقعا اقتصاديا مختلفا” عن العامين الماضيين عندما توسعت بسرعة في التوظيف، وهي قرارات قال بيتشاي إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عنها.

وأصبح بيتشاي الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2019.

وأشار إلى أن تسريح العاملين جاء بعد مراجعة للموظفين وأولويات الشركة، مضيفا أن التوظيف وفرق الهندسة والإنتاج من بين الأقسام التي ستتأثر بالقرار.

وفي الولايات المتحدة، حيث أبلغت ألفابت بالفعل عبر البريد الإلكتروني الموظفين المتضررين، سيحصل هؤلاء على مكافأة نهاية الخدمة وستة أشهر من الرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم الهجرة.

وأضاف بيتشاي أن إشعارات التسريح في الخارج ستستغرق وقتا أطول بسبب قوانين وممارسات التوظيف المحلية.