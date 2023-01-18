2 مليون بكسل.. سامسونغ تكشف عن مستشعر تصوير بمواصفات هائلة!

أعلنت شركة سامسونغ (الثلاثاء 17-1-2023) عن أحدث منتجاتها في مستلزمات التصوير، والذي ستكون له قدرة تامة على التقاط صور مذهلة في الهواتف الذكية الرائدة.

الشركة الكورية الجنوبية كشفت عن المنتج الجديد وهو مستشعر التصوير (ISOCELL HP2) بدقة هائلة قدرها 200 ميجابكسل، ويتمازتقنية مُحسّنة للبكسلات.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن مستشعر التصوير الجديد ISOCELL HP2 يضم 200 مليون بكسل قياس الواحد منها 0.6 ميكرومتر، وذلك في مساحة قدرها 1/1.3 بوصة، وهي المساحة ذاتها للمستشعرات التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل والتي تُستخدم على نطاق واسع في كاميرات الهواتف الذكية الرائدة الحالية. وبتوفير عدد أكبر من البكسلات في المساحة ذاتها، فإن ذلك يتيح للمستهلكين الاستمتاع بدقة أعلى دون الحاجة إلى زيادة المساحة التي تشغلها الكاميرات في الهواتف.

وأوضحت سامسونغ أن المستشعر يُضيف، بفضل تقنية دمج البكسلات المتطورة التابعة لها (Tetra2pixel)، المزيد من التنوع إلى الكاميرا لأنه يحاكي أحجامًا مختلفةً للبكسل لاستيعاب مستويات الإضاءة المختلفة. فحينما يكون المستشعر في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، فإنه إما يتحول إلى مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وقياس 1.2 ميكرومتر للبكسل، أو مستشعر بدقة 12.5 ميجابكسل وقياس 2.4 ميكرومتر للبكسل عن طريق ربط 4 إلى 16 بكسلًا متجاورًا.

وللحصول على فيديو بدقة 8K، فإن المستشعر ISOCELL HP2 يتحول إلى وضع 50 ميجابكسل مع قياس 1.2 ميكرومتر للبكسل لتقليل قَطع أجزاء من الفيديو والتقاط مساحة كبرى من المشهد. ويُمكن للتصوير بدقة 8K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، أن ينتج مقاطع فيديو سينمائية واضحة، وفقًا لسامسونغ.

وقالت سامسونغ إنه يُمكن للمستشعر الجديد الحد من الصور الباهتة الملتقطة في البيئات ذات الإضاءة الساطعة على نحو ملحوظ بفضل تقنية بوابة النقل العمودي المزدوجة (D-VTG) الجديدة من سامسونغ.

وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، يوفر مستشعر (ISOCELL HP2) تركيزًا بؤريًا تلقائيًا أسرع وأدق بفضل تقنية (Super QPD)، التي تسمح للمستشعر باستخدام 200 مليون بكسل للتركيز.

وللحصول على أفضل أداء للنطاق الديناميكي العالي (HDR)، أعلنت سامسونغ عن دعم ميزة (DSG) لأول مرة في وضع 50 ميجابكسل. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح تقنية (Smart-ISO Pro) التي تدمج مستويات مختلفة من قراءات ISO من تعريض واحد للضوء، للكاميرا بالتقاط صور بدقة 12.5 ميجابكسل وفيديو بدقة 4K ومعدل 60 إطارًا في الثانية بتقنية (HDR).

وقالت سامسونغ إن مستشعر (ISOCELL HP2) قد دخل في مرحلة الإنتاج الشامل، ويُتوقع أن نراه في هاتف الشركة المرتقب جالاكسي إس23 ألترا (Galaxy S23) الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال حدث سامسونغ الذي سيُقام في 1 شباط/ فبراير المقبل.