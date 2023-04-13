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20 ألف دولار من "ChatGPT" لمن يكتشف الخطأ!

منذ 11 ثانية
تطبيق الدردشة ChatGPT

تطبيق الدردشة ChatGPT

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كشفت شركة “OpenAI” عن مكافأة بقيمة 20 ألف دولار لمن يعثر على أخطاء في أداتها للذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، أو لغة البرمجة الخاصة بها “GPT-4”.

وفي مدوّنة، كشفت الشركة النقاب عن برنامج “Bug Bounty” الذي يدعو الأشخاص إلى الإبلاغ عن نقاط الضعف أو الأخطاء أو العيوب الأمنية التي يجدونها في أنظمة الشركة. وقالت الشركة إنها ستقدم مكافآت نقدية تتراوح بين 200 دولار للنتائج “منخفضة الخطورة” حتى 20 ألف دولار مقابل “الاكتشافات الاستثنائية”.

وأشارت “OpenAI” إلى أنّ إطلاق برنامج المكافآت مدفوع باعتقاد مفاده أن “الشفافية والتعاون” ضروريان لمعالجة “نقاط الضعف والعيوب” التي تظهر مع أي تقنية معقدة.

ومن أجل إدارة عملية التقديم والمكافآت، تشارك “OpenAI” مع “Bugcrowd”، وهي منصة تربط الشركات بحشد من الباحثين الأمنيين، وفقاً لما ذكره موقع “Insider”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ووفقاً لصفحة “OpenAI” على “Bugcrowd”، يتم الرد على الطلبات الجديدة بالرفض أو القبول في غضون ساعتين من إرسالها. وتم بالفعل صرف مكافآت عن 7 نقاط ضعف.

وتوضح صفحة “Bugcrowd” أيضاً سلسلة من المشكلات التي لن تتم مكافأتها بما في ذلك “جعل النموذج يقول لك أشياء سيئة” و”الحصول على النموذج لكتابة تعليمات برمجية ضارة لك”.

وفي الشهر الماضي، ألمح رئيس “OpenAI” والمؤسس المشارك غريغ بروكمان إلى إطلاق هذا النوع من البرامج في تغريدة.

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