أميركا تغرم “تويتر” 100 ألف دولار

أكد المدعي العام الأمريكي بوب فيرغسون أن السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية غرمت موقع “تويتر” بـ100 ألف دولار لانتهاكه قانون تمويل الحملات الفدرالية.

وقال: “الوصول المفتوح إلى المعلومات المتعلقة بالإعلانات السياسية له أهمية كبيرة لناخبين أحرار ومطلعين”.

وأضاف: “سواء كنت صحيفة محلية أو شبكة اجتماعية دولية، يجب عليك الالتزام بقوانين تمويل الحملات الخاصة بنا”.

وأشار إلى أن “الشركة لم تتعقب الإعلانات السياسية المحلية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2012، و2019 في انتهاك للقانون”.

يشار إلى أنه في الفترة من 2012 إلى 2019 حصل موقع “تويتر” على 200 ألف دولار، مقابل إعلانات سياسية لمرشحين محليين على منصته.

ويوم الأحد الماضي وسمت شركة “تويتر” تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أنه محصن ضد فيروس كورونا، معتبرة أنه انتهك قواعد الشركة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالوباء.

وأشارت الشركة إلى أن ترامب نشر تغريدة كتب فيها: “أطباء البيت الأبيض أعلنوا أمس قرارا نهائيا بشأن الفيروس.. وهذا يعني أنه لا يمكن أن أكون ناقلا أو مستقبلا للفيروس”.

وسبق ان اعلن موقع تويتر إنه لن يسمح لأي من مستخدميه – بما في ذلك المرشحين في الانتخابات الأمريكية المقبلة- باستباق النتائج المؤكدة أو الموثوق في مصدرها وإعلان فوز سابق لأوانه بالسباق الانتخابي عبر المنصة الإلكترونية.

وأشارت إدارة تويتر أنّ أي تغريدات تزعم النصر قبل ظهور مؤشرات واضحة للنتائج، ستتم إضافة علامة تحذير عليها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مماثل من فيسبوك.