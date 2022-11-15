3 طرق تمكنك من استخدام واتساب دون بطاقة الـSIM

كثير من مستخدمي تطبيق المراسلة واتساب، يجهلون بعض الحيل التي تمكنهم من التواصل مع الآخرين في بعض الأحيان عبر التطبيق دون استخدام رقم الهاتف أو بطاقة SIM، عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على جهاز Android اللوحي، وأيضا خلال الهاتف المحمول الذي لا يحتوي على شريحة الـ SIM.

أبرز 3 طرق تمكنك من استخدام تطبيق “الواتساب” دون بطاقة الـSIM، وهي كالتالي:-

الطريقة الأولى لاستخدام “الواتساب” دون رقم هاتف أو بطاقة الـ SIM:

عليك القيام بالخطوات التالية قبل البدء في استخدام الواتساب دون الهاتف لكي تضمن سير العملية بنجاح:

– قم بتنزيل تطبيق الـ WhatsApp على جهازك اللوحي أو الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي.

– قم بتنشيط الواتساب للعمل على الأجهزة السابق ذكرها.

– في الخطوة الثالثة قم بحذف رقمك الحالي من WhatsApp عن طريق إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى.

– قم بتحميل وتثبيت تطبيق يدعى TextNow على الهاتف، سيمكنك من التواصل عبر الواتساب دون الاحتياج لاستخدام رقم الهاتف.

الطريقة الثانية لاستخدام الواتساب عبر Google Voice:

– قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Google Voice على جهاز Android. بمجرد الانتهاء، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لتكوين تطبيق Google Voice على هاتف Android الخاص بك، وفقا لموقع “drfone”.

– ادخل البيانات الصحيحة لإنشاء حساب ساري الاستخدام على تطبيق Google Voice، من خلال الضغط على “الإعدادات”، من ثم توجه إلى قسم “المكالمات” وقم بالضغط على “المكالمات التي تم إجراؤها من تطبيق الهاتف على هذا الجهاز” من أجل اختيار المكالمات الصادرة الإضافية.

– في الخطوة التالية قم بتعيين رقم Google Voice الخاص بك لاستخدامه افتراضيًا للمكالمات.

– اختر خاصية إخفاء رقمك الشخصي في جميع المكالمات، وتلقائيا سيقوم أندرويد باستخدام رقم “جوجل فويس”.

– اضبط المكالمات الواردة عن طريق كتابة “إعدادات Google Voice ثم الأرقام المرتبطة ثم رقم هذا الجهاز.

– اضغط على “إعدادات Google Voice” ومن ثم المكالمات، ثم المكالمات الواردة، ثم أجهزتي.

– حدد الجهاز الذي تريده الرد على المكالمات، ومن ثم قم بتنشيط حساب الواتساب الخاص بك.

الطريقة الثالثة لاستخدام تطبيق الواتساب عن طريق الخط الأرضي:

يتعين عليك استخدام رقم الهاتف الأرضي واتباع الخطوات التالية لاستخدام الواتساب:

– قم باتباع الخطوات التي تقوم بها عادة عند تنزيل الواتساب.

– ومن ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي الخاص بك في خانة الأرقام.

– بعد إدخال الرقم، سيحاول التطبيق التحقق من رقم هاتفك، من فضلك انتظر حتى تفشل.

– اضغط على خيار الاتصال البديل.

– أجب على المكالمة وأدخل رمز التحقق في WhatsApp.