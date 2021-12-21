3 طرق لحل مشكلات تجمد تطبيقات ساعة أبل

يلاحظ بعض مستخدمي ساعات أبل الذكية تعرض الساعة لأزمة تجمد التطبيقات على الشاشة، عند محاولة فتحها.

تكون النتيجة إما أن يتجمد التطبيق للتحميل أو لا يفتح أو يظل عالقا على الشاشة أو يتعطل تماما عن العمل.

وباتباع هذه الخطوات المبسطة، يمكن استعادة التطبيقات لحالتها الطبيعية بعد ما تتعرض له من تجمد وقتي، ويمكن تطبيق هذه الخطوات على كافة ساعات أبل العاملة بإصدار watchOS ويشمل ذلك الإصدار الأحدث منه watchOS 8.

الحل الأول: والاسرع أيضا، يكون بفرض إغلاق التطبيق في الاعة وإعادة فتحه، ويتم ذلك بالوقوف على شاشة التطبيق المجمدة والضغط على الزر الجانبي حتى ترى شاشة إيقاف التشغيل، ثم الضغط مع الاستمرار على Digital Crown حتى يتم الخروج من شاشة إيقاف التشغيل.

الحل الثاني: يكون بفتح التطبيق في وضع الطائرة، ويتم ذلك بالسحب لأعلى من أسفل شاشة Apple Watch للوصول إلى مركز التحكم الخاص بها، ثم الضغط فوق رمز الطائرة، والخطوة الأخيرة تكون بفتح التطبيق ومعرفة ما إذا كان يتم تحميله أم لا.

الخطوة الثالثة: تكون بغلق واعادة تشغيل الساعة، إذا لم تؤتي الحلول السابقة أي نتيجة.