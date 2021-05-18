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4 أضرار تسببها الحرارة الشديدة لهاتفك الذكي

18 - مايو - 2021
استخدام الهاتف الذكي

استخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

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نلاحظ عند استعمال هواتفنا لفترة طويلة، أو خلال وصله بالتيار الكهربائي لمدة ارتفاع حرارة الجهاز، الأمر الذي يؤدي لبطئ كبير في عمل الجهاز.

حذرت مجلة “Connect” من أن الحرارة الشديدة قد تؤذي الهاتف الذكي؛ حيث قد تفقد البطارية كفاءتها باستمرار أو قد تتعطل تماما.

بخلاف أنها قد تؤدي لتشوه الأجزاء البلاستيكية بجسم الجهاز أو قد تنصهر.

كما يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في حدوث أضرار دائمة بالوحدات الإلكترونية في الهاتف الذكي، فضلا عن أن الشاشة اللمسية قد لا تستجيب لحركات اللمس أو أنها تصبح بطيئة للغاية.

وأضافت المجلة الألمانية أن هذه المخاطر تنشأ أيضا عند ترك الهاتف الذكي في السيارة لفترة طويلة.

وحتى في السيارات المزودة بمكيف هواء يتعرض الهاتف الذكي لسخونة مفرطة عند وضعه خلف الزجاج الأمامي مباشرة، لذلك يتعين على قائد السيارة، الذي يستخدم هاتفه الذكي كجهاز ملاحة، التفكير في بدائل أخرى خلال فصل الصيف.

وإذا ارتفعت درجة الحرارة بشدة فإن بعض الهواتف الذكية تقوم بإظهار بلاغ تحذيري أو أنها تتوقف تماما في حالة الطوارئ.

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