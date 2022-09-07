4 تطبيقات متاحة لأجهزة "ماك" في 2022

من المقرر أن تطرح شركة آبل خلال عام 2022 الجاري مجموعة متميزة من التطبيقات الإلكترونية المخصصة لأجهزة “ماك”.

هذه التطبيقات، أجمع عليها الخبراء لما تحققه من استفادة قصوى عند استخدام أجهزة ماك المتطورة من أبل، وتشمل ما يلي من التطبيقات:

تطبيق Bear

يأتي ضمن أفضل التطبيقات الإلكترونية المتاحة لأجهزة أبل ماك، تطبيق Bear، وهو تطبيق مجاني متاح للتدوين وكتابة الملاحظات، وهو تطبيق يعتبر البديل الأفضل لتطبيق الملاحظات الذي تطرحه أبل باسم Notes.

تطبيق Fantastical

ضمن أفضل التطبيقات المتاحة لأجهزة ماك، تطبيق Fantastical، الذي يتاح كتقويم إلكتروني يمكن استخدامه بسهولة لتنظيم الوقت، وتتوافر منه نسخة للتحميل يمكن استخدامها عبر أجهزة أبل الأخرى، آيفون وآيباد وساعة أبل الذكية.

تطبيق Spark

من بين أبرز التطبيقات الإلكترونية التي أتيحت لأجهزة ماك هذا العام، تطبيق Spark، وهو من تطبيقات البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام التي توفر الوقت لمستخدميه، مع قدرات تخصيص أعلى للرسائل الواردة.

تطبيق Alfred 4

تطبيق Alfred 4 رشح من ضمن أفضل التطبيقات الإلكترونية المتاحة لأجهزة ماك هذا العام، وهو من التطبيقات التي تساعد على البحث عن الملفات عبر جهاز ماك وشبكة الويب، والتطبيق يتاح للتحميل مجانا عبر متجر أبل الإلكتروني.