4 خطوات لاستعادة الرسائل النصية المحذوفة في هاتف الآيفون

كثيرا ما يجد بعض مستخدمي آيفون أن بعض الرسائل قد اختفت، لكن اختفاء رسالة لا يعني أنها ضاعت، فإذا كنت مستخدمًا منتظمًا لتطبيق رسائل iMessage، فهناك الآن طريقة لاسترداد الرسائل المحذوفة.

وقدمت Apple الميزة الشهر الماضي عندما طرحت iOS 16 وiPadOS 16 على أجهزة iPhone و iPad، وتعمل الحيلة فقط على الرسائل التي تم حذفها في غضون 30 يومًا – أي شيء يتجاوز ذلك يتم فقده في الأثير

ولكن إذا كانت هناك رسالة تم حذفها مؤخرًا وتريد استعادتها، فمن السهل جدًا القيام بذلك، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:

– افتح تطبيق الرسائل على جهاز iPhone أو iPad واضغط على خيار التحرير في الزاوية اليسرى العليا.

– اضغط على خيار إظهار المحذوفة مؤخرًا، سيكون مصحوبًا بشعار سلة المهملات.

– ثم اختر المحادثات التي تريد استعادتها مرة أخرى إلى صندوق الوارد الخاص بك. بمجرد تحديدها، اضغط فوق خيار الاسترداد.

– أخيرًا، اضغط فوق استرداد الرسائل أو استرداد [الرقم] الرسائل.