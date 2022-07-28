4 ملايين لاعب جديد للعبة فورتنايت

لعبة فورتنايت تُعد من أشهر الألعاب على الإطلاق و أشهر لعبة حالياً، وتمكنت اللعبة من حصد 4 ملايين لاعب إضافي عبر إتاحة تجربة اللعب عبر خدمة مايكروسوفت Xbox Game Pass السحابية.

وعقدت شركتا مايكروسوفت، وإيبك جيمز، مطورة فورتنايت، اتفاق تعاون مطلع العام الجاري لتوفير اللعبة الشهيرة عبر خدمة الألعاب السحابية من مايكروسوفت، بحيث يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من اللعب مع أقرانهم بحرية.

جاء ذلك بعد حذف اللعبة من ”جوجل بلاي ستور“ و“آب ستور“، وذلك على خلفية مشكلة اللعبة مع جوجل وأبل، بشأن إصرار إيبك جيمز على استخدام نظامها الخاص للدفع، لتجنب اقتطاع شركتي المتاجر الرسمية حصة من كل عملية دفع تجرى داخل اللعبة.

ومن المتوقع أن يكون الغالبية العظمى من لاعبي فورتنايت الجدد عبر ”إكس بوكس باس“ قادمين من مستخدمي آيفون وآيباد، حيث إن أبل تحظر عملية تثبيت الألعاب والتطبيقات من خارج متجرها الرسمي آب ستور، على عكس جوجل ونظامها أندرويد الذي يتيح للمستخدم حرية تثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

وكان ساتيا ناديلا، المدير التنفيذي لمايكروسوفت، أعلن خبر الملايين الأربعة خلال لقاء صحفي عبر الهاتف أجراها مع المحرر التقني المعروف توم وارين، الذي قام بنشر تفاصيلها عبر حسابه على تويتر.

وأشار ”ناديلا“ إلى أن مليون لاعب من الملايين الأربعة الذين اجتذبتهم لعبة فورتنايت، هم مستخدمون جدد لخدمة مايكروسوفت السحابية، وبالتالي فإن استراتيجية مايكروسوفت لجذب مستخدمين جدد لخدمتها السحابية للألعاب عبر توفير ألعاب جديدة يبدو أنها تجدي نفعا ومؤثرة بشكل ملحوظ.

وتعمل مايكروسوفت منذ مطلع العام الجاري على توسيع انتشار خدمتها السحابية للألعاب، ففي مايو الماضي أعلنت الشركة أن 10 ملايين لاعب بالفعل قاموا بتجربة خدمتها ”إكس بوكس باس“.

وفي يونيو قدمت الشركة ميزة دعم استخدام الكيبورد والماوس على متن الخدمة، وصولا إلى تطوير تطبيق خاص بالمنصة يسمح للاعبين بالاستمتاع بألعابهم المفضلة عبر منصة مايكروسوفت على بعض أجهزة تلفاز سامسونج الذكية.