5 أماكن غريبة على هذا الكوكب حيث لا تعمل الجاذبية

الجاذبية هي القوة التي تحملنا وكل شيء على سطح الأرض. عرّف نيوتن قانون الجاذبية، على أنه قوة الجذب. ومع ذلك، هناك أماكن غريبة في جميع أنحاء العالم حيث يبدو أنّ قوة الجاذبية لا تعمل. قد يبدو الأمر جنونياً، لكنك ستحتاج إلى رؤيته لتصديقه. إليك لائحة بالأماكن التي ليس للجاذبية فيها دور تلعبه.

وفي هذا السياق، نشر موقع “تايمز اوف اينديا” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

1-البقعة الغامضة، سانتا كروز، كاليفورنيا

إنّ البقعة الغامضة في ولاية كاليفورنيا هي واحدة من الشواهد على شذوذ الجاذبية التي سوف تجدها في جميع أنحاء العالم. تم اكتشاف هذه البقعة في عام 1939، وتم فتحها للجمهور في عام 1940. داخل هذه المنطقة، ستندهش عندما ترى أنّ قوانين الجاذبية في الواقع لا تعمل هناك. ويتميز “كوخ الغموض” الذي يبدو وكأنه يسقط، كما يبدو الناس وكأنهم يسيرون هناك في وضع مائل، في حين تبدو الأشياء وكأنها تتدحرج صعوداً. سوف تحتاج إلى رؤية ذلك لتصدق.

2-سدّ هوفر، في نيفادا، فلوريدا

إذا قمت بزيارة سدّ نيفادا في فلوريدا، فعليك أن تقوم بهذه التجربة: صب الماء من زجاجة فوق السد. سوف تشهد أنه بدلاً من النزول، سترى الماء يتدفق للأعلى. والسبب وراء ذلك هو التحديث القوي للغاية الذي يخلقه هيكل السد، في حين يتم حمل الماء إلى الأعلى بواسطة الرياح.

3-التلّ المغنطيسي في لاداخ، الهند

يعرف طريق التل الصغير هذا، على الطريق السريع الوطني Leh-Kargil-Baltik، باسم التل المغناطيسي الذي يمكنه سحب السيارات صعوداً. حتى أنّ البعض يقول أنّ الطائرات التي تمر بهذا المكان يجب أن تزيد من ارتفاعها. ومع ذلك، إذا وضعت سيارتك في وضعية محايدة، وقمت بإيقاف تشغيل المحرك، فستبدأ بالتحرك ببطء من تلقاء نفسها. في حين يعتقد الكثيرون بأنه يوجد خصائص سحرية لهذه المنطقة، يرى آخرون أنّ السبب في ذلك هو الوهم البصري التي تم إنشاؤه بواسطة تخطيط المنطقة. مهما كان السبب، فإن رؤية المركبات التي تتحرك من تلقاء نفسها هو مشهد نادر.

4-الصخرة الذهبية، ميانمار

تبدو هذه الصخرة وكأنها ستسقط في أي لحظة وهي مغطاة بالذهب. ومع ذلك، فهي في الواقع، تقبع هناك في نفس المكان لأكثر من 2500 سنة! تقبع الصخرة جنباً إلى جنب مع معبد بني على ارتفاع أعلى من 49 قدماً. وفقاً للأساطير، تمّ عقد الصخرة بواسطة شعر بوذا. وعلى الرغم من أنّ الصخرة ليست ثابتة، إلا أنها لا تزال معلقة دون أي دعم. يعتقد أن الصخرة لا يمكن تحريكها إلا من قبل امرأة، وهذا هو السبب في عدم السماح للنساء بلمس الصخرة.

5-الشلال العكسي، جزر فارو

تخيل شلال لا تتهاوى مياهه إلى أسفل. حسناً، هناك واحد في جزر فارو، حيث يبدو أنّ المياه تتحرك صعوداً، أي تتحدى قانون الجاذبية. في الواقع، إنّ الشلال، بدلاً من تحدي الجاذبية كما يوحي الاسم، يذهب رأساً على عقب عندما تهب الرياح القوية ضد تدفق الشلال. قد يأخذ الوهم البصري الذي تم إنشاؤه عقلك بالتأكيد إذا كنت تراه لأول مرة.