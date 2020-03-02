تشير التقارير إلى أنه يوجد نحو 3.5 مليارات مستخدم للهواتف الذكية في العالم اليوم، وهذا يعني أن أكثر من 45% من سكان العالم يمتلكون هاتفًا ذكيًا. ووفقًا للدراسات الأخيرة يفحص المستهلكون هواتفهم الذكية بمعدل 52 مرة يوميًا. ولكن على الرغم من اعتمادنا بشكل متزايد على هواتفنا، فإن الكثير منا لا يهتمون بتأمينها بالشكل الكافي.

اهتمت كل من جوجل وآبل بتطوير إعدادات الخصوصية والأمان في أحدث إصدارات نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس، ولكن يمكنك تعزيز أمان هاتفك وخصوصيتك من خلال استخدام بعض التطبيقات المخصصة لذلك.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على حماية خصوصيتك الرقمية:

1- تطبيق Lookout:

يعتبر تطبيق Lookout بمثابة إنذار أمان لبياناتك الموجودة في هاتفك؛ حيث يقدم لك تنبيهات في الوقت المناسب عندما تعاني شركة أو تطبيق أو خدمة تستخدمها من خرق بيانات، بالإضافة إلى نصائح واضحة حول أفضل السبل لعلاج الموقف، وحماية بياناتك الشخصية.

يساعدك التطبيق في حماية هاتفك الذكي من تهديدات مثل: البرامج الضارة والتصيّد، حيث يقدم لك تنبيهات لحظية لتحذيرك من المحتوى الضار، ويخبرك عن كون شبكة (الواي فاي) Wi-Fi التي تستخدمها مخترقة أو تتعرض للهجوم للمساعدة في حماية بياناتك الشخصية والمالية من الشبكات غير الآمنة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Cryptomator:



يعتمد مستخدمو الهواتف الذكية على الخدمات السحابية لحفظ البيانات والوصول إليها بسهولة من أي مكان، ولكن هذه الخدمات – سواء: آي كلاود، أو جوجل درايف أو ون درايف أو Dropbox لا تدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption مما يتيح لأي شخص يمكنه الوصول إلى هذه الخدمات قراءة المستندات الخاصة بك.

يتيح لك تطبيق Cryptomator تشفير الملفات على جهازك قبل تحميلها على خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها، وبذلك إذا حصل طرف ثالث على وصول غير مصرح به إلى ملفاتك – على سبيل المثال هجوم القراصنة، أو حصل شخص ما على كلمة مرور حسابك – فإن ملفاتك ستكون بأمان.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Jumbo:

تقدم العديد من منصات التواصل الاجتماعي إعدادات تسمح لك باختيار مستوى الخصوصية الذي تريده لحسابك، ولكن البعض لا يقوم بذلك، وهنا يمكنك الاعتماد على تطبيق Jumbo الذي يساعدك في حماية خصوصيتك من خلال مراجعة إعدادات الخصوصية تلقائيًا لمجموعة كبيرة من الحسابات.

يمكنك ربط التطبيق مع ما يصل إلى تسعة تطبيقات حاليًا، من ضمنها: تويتر، وفيسبوك، وجيميل، وأمازون أليكسا؛ ليقوم تلقائيًا بالتحليل وتقديم خيارات الخصوصية لكل تطبيق، مثل: إيقاف تشغيل تتبع الموقع في تويتر، أو حذف عمليات البحث الأخيرة في يوتيوب.

كما يفحص لك عنوان بريدك الإلكتروني لمعرفة إذا كان قد ظهر في أي خروقات بيانات معروفة حتى تستطيع تأمينه وتغير كلمة المرور.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Fing:

يتيح لك تطبيق Fing رؤية جميع الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi الخاصة بك وتحديد ما إذا كان أحدهم يحاول اختراقها لسرقة بيانات، أو أن شخصًا ما يسرق الإشارة للحصول على اتصال مجاني بالإنترنت.

يتيح لك التطبيق أيضًا اختبار سرعة الشبكة وبيانات الهاتف، والحصول على تقارير لقياس أداء مزود خدمة الإنترنت.

كما يساعدك في حماية خصوصيتك وبياناتك من خلال تلقي تنبيهات دورية حول أمن الشبكة وجهازك. كما يمكنك حظر المتسللين والأجهزة غير المعروفة تلقائيًا قبل انضمامها إلى شبكتك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Cloudflare 1.1.1.1:

يوفر لك 1.1.1.1 من Cloudflare الوصول إلى (شبكة افتراضية خاصة) VPN تقوم بتشفير اتصالك بين هاتفك وأي شبكة واي فاي، بحيث يمكنك الاتصال بالإنترنت بشكل آمن في أي وقت وفي أي مكان، كما يعمل التطبيق على تحسين سرعة الإنترنت لتسريع عملية التصفح.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.