5 تطبيقات مهمة لأطباء الأنف والأذن والحنجرة

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زاد معدل استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المخصصة لمجال الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة الماضية، وبصفة عامة فإن التطبيقات تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الأطباء ومسؤولي الرعاية بجميع التخصصات على إجراء التشخيص بكفاءة أعلى كما تُسهل عملهم اليومي بشكل كبير، ومن ضمن هذه التطبيقات ما هو مصمم لخدمة أطباء الأنف والأذن والحنجرة.

شهدت متاجر التطبيقات مؤخرًا ظهور عدد كبير من التطبيقات الطبية المخصصة لمساعدة لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وفيما يلي 5 من أهم هذه التطبيقات:

1- تطبيق Otolaryngology – Dictionary:

يُعد تطبيق Otolaryngology مرجعًا مميزًا لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، حيث يقدم لهم أهم التعريفات والمصطلحات الطبية، المدعمة بالرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وهو ما يسهل عليهم فهم هذه المصطلحات.

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يغطي التطبيق أكثر من 85 مصطلحاً وتعريفًا متعلقًا بطب الأنف والأذن والحنجرة، وتتضمن جميع المصطلحات والتعريفات رسومًا بيانية، ورسومًا متحركة ثلاثية الأبعاد؛ للتوضيح.

كما يضم التطبيق العديد من مقاطع الفيديو للأمراض الشهيرة، وكيفية تشخيصها، وطرق العلاج الممكنة، ويتم تشغيل مقاطع الفيديو بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

يأتي التطبيق بواجهة مُستخدم سهلة وبسيطة، كما أن المصطلحات مرتبة أبجديًا؛ مما يجعل عملية البحث أسهل.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

2- تطبيق LearnENT:

هذا التطبيق تم تطويره من قِبل الجمعية الكندية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة، ويعتبر مرجعًا سريعًا وشاملًا لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، حيث يشتمل على موضوعات الفحص البدني، وحالات التشريح ذات الصلة، والعديد من الموضوعات الأخرى.

يساعدك التطبيق على تجنب الأخطاء الشائعة في التشخيص والعلاج، وعمليات الجراحة، كما يدعم ميزة جديدة تُسمى العيادة الافتراضية Virtual Clinic، التي تقدم محاكاة للحالات المرضية؛ مما يتيح لك تعلم كيفية استكشاف وتشخيص وعلاج هذه الحالات.

كما يتيح لك تطوير مهاراتك الجراحية من خلال مقاطع الفيديو، التي تقدم لك خطوات تدريجية لأكثر العمليات الجراحية شيوعًا في طب الأنف والأذن والجراحة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبيق PetalMD:

يعتبر PetalMD من أهم المجتمعات الرقمية للأطباء، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من 37 ألف طبيب، ويهدف إلى مساعدة الأطباء من خلال تبسيط إنشاء وإدارة جداول العمل، ويسمح بالتبادل الآمن للبيانات والملفات، والتواصل حول الموضوعات ذات الاهتمام، والوصول إلى المعلومات الطبية الحيوية.

كما يساعدك هذا التطبيق على تبسيط عملية حجز المرضى، وتبسيط عملية إعداد الفواتير الطبية، وتحسين الأداء، ومعايير الرعاية من خلال أدوات جمع البيانات والتحليلات.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Otolaryngology – Understanding Disease:

يساعد هذا التطبيق أطباء الأنف والأذن والحنجرة في تشخيص الأمراض بسهولة من خلال الرسوم المتحركة للأعضاء الحسية، مثل: العين والأذن والأنف والحنجرة، والتي توضح طرق تشريح هذه الأعضاء، وكيفية عملها، وأشهر الأمراض التي تصيبها.

كما يتيح لك دراسة التغييرات في الوظائف الطبيعية للأعضاء؛ لتحديد ماهية المرض، وأعراضه، وأسبابه، وتشخيصه، وعوامل الخطر، والعلاج، أو الإجراءات التي يجب اتباعها لعلاجه.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Smart Medical Reference:

هذا التطبيق عبارة عن مرجع شامل يضم أهم المصطلحات والتعريفات الطبية، وطرق تشخيص الأمراض، والأدوية، والآلات الحاسبة الطبية، وكذلك يتيح الوصول إلى محرك البحث الطبي الشهير PubMed.

التطبيق له واجهة مُستخدم سهلة وبسيطة تساعد في العثور بسرعة على المعلومات الصحيحة التي تحتاجها.

يوفر التطبيق تغطية شاملة وموجزة لأكثر من 375 من الاختبارات المعملية الأكثر شيوعًا، وأكثر من 675 دراسة للأدوية تتضمن الأسماء عامةً، والأسماء التجارية، وفئات الأدوية، وجدول المواد الخاضعة للرقابة.

كما يتيح لك الوصول إلى أكثر من 16000 اختصار طبي، والبحث في Medline، و DailyMed، و Wikipedia من داخل التطبيق؛ للوصول على الفور إلى مكتبة المعلومات الطبية الموجودة في قواعد بيانات هذه المواقع.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية