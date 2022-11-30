5 خطوات لتعطيل إشعارات "التفاعل" مع رسائل واتساب

أطلفت منصة واتساب للتراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا، ميزة “التفاعل مع الرسائل” في وقت سابق من هذا العام.

ومثل أي تطبيقات الشركة بما في ذلك فيس بوك وانستجرام، تتيح الميزة للمستخدمين الرد على الرسائل التي يرسلونها أو يستقبلونها باستخدام رمز تعبيري، حيث إن الميزة متاحة لجميع إصدارات واتس آب على نظام Android و iOS وسطح المكتب.

ويمكن لمستخدمي واتس آب الرد على الرسائل في محادثاتهم الفردية والجماعية باستخدام الرموز التعبيرية، ويمكنهم أيضًا عرض جميع ردود الفعل على رسالة من خلال النقر فوق رمز تعبيري لردود الفعل أسفل الرسالة. ومع ذلك ، يمكن إضافة رد فعل واحد فقط إلى الرسالة ، ولا يمكن إخفاء عدد ردود الفعل.

وعندما يتفاعل أي من جهات اتصال واتس آب الخاصة بك مع رسائلك ، تتلقى إشعارًا. يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة لبعض الأشخاص ، بينما قد يجدها آخرون غير مجدية. قد تعتقد عن طريق الخطأ أنك تلقيت رسالة واتس آب لأن إشعارات تفاعل الرسائل تشبه إشعارات الرسائل، ومع ذلك ، يتيح واتس آب للمستخدمين تعطيل إشعارات تفاعل الرسائل. إليك كيف يتم ذلك:

تعطيل إشعارات ردود الفعل على الرسائل

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث المتوفرة في أعلى اليمين.

3. حدد خيار الإعدادات.

4. انتقل إلى علامة التبويب الإخطارات.

5. قم بإيقاف تشغيل التبديل لإشعارات رد الفعل.