يعد الفيسبوك مجرد جزء صغير من مملكة شركة ميتا الأمريكية التي تبلغ قيمتها السوقية 432.99 مليار.

ومن المعروف أن المجموعة التقنية تمتلك إنستغرام (تم الاستحواذ عليها في عام 2012 مقابل 1 مليار دولار) وواتساب (تم الاستحواذ عليها في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار) وأوكيولوس (تم الاستحواذ عليها في عام 2014 مقابل 2 مليار دولار)، إلا أن الكثيرين لا يدركون حقيقة أن ميتا تمتلك أكثر من 90 شركة! .

5 شركات مملوكة لشركة ميتا لا تعرف عنها شيئًا

1. Drop.io

كان Drop.io موقعًا لمشاركة الملفات. يتيح للمستخدمين إنشاء “دروب” على الفور يتضمن أي شكل من أشكال الملفات ويمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف والفاكس. تم اختيار Drop.io كواحد من أفضل 50 موقعًا على شبكة الإنترنت لعام 2009 لمجلة Time ، بالإضافة إلى أحد مواقع CNET Webware 100.

في 29 أكتوبر 2010، أعلنت الشركة أنها استحوذت عليها ميتا (فيسبوك في ذلك الوقت) مقابل 10 ملايين دولار، ونتيجة لذلك سيتم إيقاف الخدمة. كان الموقع غير نشط منذ 15 ديسمبر 2010؛ وكانت المدونة غير نشطة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.

2. أونافو

في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، استحوذت شركة التكنولوجيا العملاقة المتنامية على شركة أونافو الإسرائيلية لتحليل شبكة الإنترنت مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

استخدمت ميتا، التي كانت تُسمى فيسبوك في ذلك الوقت، منصة التحليلات أونافو بشكل أساسي لمراقبة المنافسين. وما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هذا أثر على الشركة في اتخاذ العديد من القرارات التجارية، بما في ذلك استحواذها على تطبيق المراسلة الفورية واتساب.

3. بيلوجا

في عام 2010، تم تأسيس بيلوجا كتطبيق جوال وخدمة ويب توفر رسائل جماعية فورية ومشاركة المحتوى.

بعد مرور عام، دفعت ميتا (فيسبوك في ذلك الوقت) سعرًا لم يكشف عنه مقابل بيلوجا أثناء عملية تمويل الشركة الناشئة. استحوذت على الشركة الناشئة التي أصبحت في النهاية منصة ماسنجر التي تحظى بشعبية كبيرة لشركة التواصل الاجتماعي.

4. كونيكت يو

كان ConnectU (المعروف سابقًا باسم HarvardConnection) موقعًا للشبكات الاجتماعية تم تطويره في ديسمبر 2002 من قبل طلاب جامعة هارفارد كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكليفوس وديفيا ناريندرا.

تم إطلاقه في 21 مايو 2004 حيث يمكن للمستخدمين إضافة أشخاص كأصدقاء والتواصل معهم وتحديث ملفاتهم الشخصية لتنبيه أصدقائهم بتحديثات عن أنفسهم.

وفقًا للتقارير، دفعت شركة فيسبوك 65 مليون دولار لشراء المنصة في عام 2008، لتسوية دعوى قضائية رفعها مؤسسو شركة ConnectU ضدها، وادعت الدعوى أن مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج سرق أفكارهم أثناء كونه طالبًا بجامعة هارفارد.

5. FriendFeed

كان FriendFeed عبارة عن مجمع موجزات أخبار في الوقت الفعلي يقوم بتجميع التحديثات من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكات الاجتماعية ومواقع الويب المرجعية الاجتماعية والمدونات وتحديثات المدونات الصغيرة وأي نوع من موجز مثل RSS . أسسها بريت تايلور وجيم نوريس وبول بوشيت وسانجيف سينغ في عام 2007.

في عام 2009، دفعت ميتا ما يقرب من 15 مليون دولار نقدًا لشراء المنصة، والباقي تم دفعه في أسهم فيسبوك على عدة سنوات وقيمته حوالي 32.5 مليون دولار بناءً على التقييم المشترك الأخير للمستثمر بقيمة 6.5 مليار دولار للشركة.

تم إغلاق الخدمة في 10 أبريل 2015.