5 مزايا خفية لا يعلمها مستخدمي آيفون

حرصت شركة “أبل” الأمريكية على تزويد هواتفها بحزمة مميزات تخطف أنظار المستخدمين ، ولا يعلمها الكثيرين .

وهناك العديد من المميزات في آيفون والتي يمكن وصفها بالخفية، حيث لا تتوافر لدى الكثير معرفة عنها رغم دورها المهم في تسهيل التعامل مع الهاتف والاستفادة من إمكانياته.

ومن ضمن هذه المزايا الرجوع إلى الشاشة الأخيرة، والبحث عبر التطبيقات، أو العثور على الإضافات المختلفة.

ورصد “CNBC” خمسة مزايا خفية تساعد مستخدمي آيفون على الاستفادة من إمكانات الهاتف بشكل أفضل، وهي كالتالي:

الاعتماد على زر التحكم

يوفر آيفون خاصية زر التحكم أعلى يمين الشاشة للانتقال إلى الأسفل، وذلك للاستفادة من عناصر التحكم السريعة مثل التحكم في الأضواء والواي فاي والبلوتوث وتشغيل المصباح.

وبخطوات بسيطة يمكن تفعيل زر التحكم عبر فتح الإعدادات والضغط على مركز التحكم، والانتقال إلى أسفل لتفعيل الخيارات التي ترغب في إظهارها عند السحب من أعلى يمين الشاشة.

الوصول إلى الجزء العلوي من الشاشة بسهولة

خاصية أخرى تتعلق بالتعامل مع الشاشة يوفرها آيفون، وهي خيار إمكانية الوصول الذي يتيح خفض الشاشة لأسفل والوصول إلى اختصارات الشاشة الموجودة بالجزء العلوي منها دون سحبها لأسفل بشكل رأسي لإظهار القائمة.

وليس عليك سوى فتح الإعدادات، واختيار إمكانية الوصول، ثم الضغط على خيار اللمس، واختيار التشغيل، وبذلك ستكون هذه الخاصة متاحة للعمل.

البحث الشامل في ذات الوقت

بسهولة يمكنك البحث في كل شيء بالهاتف في نفس الوقت من ملفات وتطبيقات وويب باستخدام قائمة البحث العالمي للهاتف، وذلك عبر السحب لأسفل من منتصف الشاشة الرئيسية.

التنقل بين التطبيقات

هناك عدة طرق للانتقال بين التطبيقات بسهولة، منها السحب إلى اليسار أو اليمين من أسفل الشاشة، والعودة إلى الشاشة الأخيرة لأي تطبيق عن طريق السحب مباشرة من حافة الشاشة.

كما يمكن التنقل عبر السحب من أسفل الشاشة ثم الضغط حتى الشعور باهتزاز، بعد ذلك قم بسحب الشاشة إلى اليمين للتنقل عبر التطبيقات، والضغط على تطبيق آخر للتبديل أو أسحب لأعلى إذا ترغب في إغلاقه.

إضافة الأدوات إلى الشاشة

يوجد عدة أدوات مهمة لمتابعة أداء آيفون مثل عمر البطارية وسماعات الأذن يمكن إضافتها للشاشة الرئيسية، عبر سحبها جهة اليمين.

حينها ستظهر لوحة الأدوات مع شريط البحث بالأعلى، ليس عليك سوء تمرير الشاشة لأسفل والنقر على زر تحرير، واختيار زر “+” المتواجد أعلى اليسار ثم اختيار الأداة التي تريد إضافتها.

وإذا لم تظهر الأداة المطلوب إضافتها، يمكنك الضغط على كلمة تخصيص أسفل الشاشة، ثم الضغط على الزر الأخضر لإضافتها.