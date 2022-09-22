5 ميزات منتظرة لجهاز iPad Pro الجديد من آبل

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن شركة ”آبل“ الأمريكية، ستعلن الشهر المقبل، عن الطرازات الجديدة من جهاز iPad Pro.

وستكون الطرازات الجديدة، أول تحديث لسلسلة iPad Pro منذ نيسان/ أبريل 2021، والتي توفر إمكانات ووظائف جديدة.

ومن المتوقع أن تقيم ”أبل“ حدثا في شهر أكتوبر للإعلان عن طرازات iPad Pro الجديدة والكشف عن تحديثات لنظام التشغيل Mac.

ورصد موقع ”ماك رومرز“ التقني أكبر 5 ميزات وتغييرات قد نراها في الطرازات الجديدة من iPad Pro.

الشحن اللاسلكي

ومن المتوقع أن يتضمن جهاز iPad Pro القادم، إمكانية الشحن اللاسلكي.

وعلى الرغم من أن آبل تواجه بعض التحديات في تنفيذ هذه التقنية، إلا أنها تفكر في إضافة شاحن MagSafe.

موصل جديد

تردد أن جهاز iPad Pro القادم يحتوي على موصلين جديدين رباعي السنون، وهو تطور عن الموصل الذكي الحالي ذو الثلاثة سنون، والذي يتم استخدامه لتوصيل الملحقات مثل Magic Keyboard.

ويمكن أن يؤدي تضمين موصل رباعي السنون إلى توسيع نوع الملحقات المدعومة على الجهاز.

شريحة M2

يتميز جهاز iPad Pro الحالي بشريحة M1 التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2020، وكانت شريحة M1 أول معالج مخصص لأجهزة ماك من أبل، وبعد بضعة أشهر، تم استخدامها في أجهزة iPad Pro القديمة.

ولكن بالنسبة إلى iPad Pro القادم، فمن المتوقع أن تستخدم الشركة شريحة M2 الأحدث التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي.

وتعتبر شريحة M2 أسرع بنسبة تصل إلى 20% من شريحة M1، وتتيح شريحة M2 للمستخدمين ربط الجهاز بشاشة خارجية.

قلم Apple Pencil الجديد

تعمل شركة ”أبل“ على الجيل الثالث من Apple Pencil والذي يتميز بلمسة نهائية لامعة وطرف مُعاد تصميمه.

وعلى الرغم من هذه التقارير، لم تعلن شركة آبل عن طراز Apple Pencil الجديد منذ ظهور طراز الجيل الثاني لأول مرة في عام 2018.

ومن المتوقع أن ترفق أبل ”Apple Pencil“ الجديد في الجهاز القادم.

الشحن اللاسلكي العكسي

قامت شركة آبل باختبار الشحن اللاسلكي العكسي لجهاز iPad Pro، مما يسمح لمستخدمي iPad بشحن أجهزة AirPods أو آيفون الخاصة بهم عن طريق وضعها على الجزء الخلفي من iPad.