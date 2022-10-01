55% من تطبيقات أندرويد تجمع وتنقل بيانات المستخدمين

خلصت دراسه بحثية جديدة بأن 55.2% من تطبيقات الهواتف الذكية، على متجر غوغل الرسمي لتطبيقات أندرويد، تقوم بمشاركة بيانات المستخدمين، وأن حجم البيانات التي تتم مشاركتها من جانب التطبيقات المجانية تصل الى 7 أضعاف ما تشاركه التطبيقات المدفوعة.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون بشركة ”Incogni“، إلى أن التطبيقات الشهيرة تجمع وتشارك بيانات المستخدمين بمعدل 6.15 مره أعلى من التطبيقات غير المعروفة.

وقال معدو الدراسة: ”بالنظر إلى تلك البيانات نكتشف مدى صحة القناعة العامة القائلة بأن التطبيقات المجانيه تحصد مكاسبها بشكل رئيس من استخدام بيانات المستخدمين، مقارنة بانخفاض استغلال التطبيقات المدفوعة لتلك البيانات لتحقيق الأرباح بشكل مباشر“.

وخلال دراستهم لممارسات وتعامل مطوري التطبيقات مع بيانات المستخدمين، اكتشف الباحثون أن تطبيقات التسوق والأعمال وطلبات الطعام هي أكثر أنواع التطبيقات مشاركة لبيانات المستخدمين، بينما تطبيقات شبكات التواصل وخدمات التراسل هي الأكثر جمعًا للبيانات لكنها أقل مشاركة لها مع الجهات والأطراف المختلفة.

وبحسب الدراسة، فإن سياسات ”غوغل“ لمشاركة بيانات المستخدمين ”تتضمن مشاركتها مع مقدمي خدمات أخرى أو مع جهات التحقيق لأسباب أمنية، أو مشاركتها كبيانات مجهولة لا تكشف هوية صاحبها.

وأشار الباحثون إلى أن نسبه 4.9% من إجمالي التطبيقات التي اشتملتها الدراسة لا تقوم بتشفير بيانات المستخدمين خلال مشاركتها مع أي جهات أخرى، بينما اكتشفوا أن أقل من نصف عدد التطبيقات قد ذكر أي معلومة حول كيفية تشفير بيانات المستخدمين خلال مشاركتها مما يعكس ارتفاع نسبة تجاهل مطوري التطبيقات لعملية تشفير مشاركة البيانات.

وخلصت الدراسة إلى أن بيانات المستخدمين التي تتم مشاركتها من جانب التطبيقات تفوق ما يتضمنه تبويب أمن البيانات ”Data Safety“ على متن صفحات التطبيقات داخل المتجر الرسمي لتطبيقات أندرويد.