7 مميزات من "Gmail" قد تشكل إضافة قوية ورائعة على خدماتها

تعمل شركة “غوغل” بانتظام لتحسن خدماتها لدى المواطنين ما يشجعهم على استخدامها. لذلك، إليكم 7 مكونات إضافية للمتصفحات، قد تشكل إضافة قوية ورائعة إلى خصائص Gmail الأصلية في يوم ما:

1. Checker Plus for Gmail (متصفح Chrome، ومتصفح Edge)

يوفر المكوّن الإضافي Checker Plus for Gmail طريقة مختلفة تماماً للتحقق من الرسائل الإلكترونية الجديدة. بدلاً من فتح نافذة أو شريط تبويب لخدمة Gmail بشكل دائم، يمكنك النقر على أيقونة Checker Plus for Gmail على شريط أدوات متصفح Chrome لرؤية الرسائل الجديدة والتعامل معها بسرعة.

يمكنك وضع علامة “مقروء” على الرسائل، أو حذفها، وإدارة الرسائل في صندوق الوارد بشكل عام دون فتح نافذة Gmail، بحسب موقع Gizmodo الأمريكية.

تدعم الخاصية وجود العديد من حسابات Gmail، وهي جيدة أيضاً لإدارة العديد من عناوين البريد الإلكتروني من جوجل.

ويمكن إعداد تصنيفات صندوق الوارد، وإعداد نافذة “عدم الإزعاج”، وتعديل مظهر نافذة المكون الإضافي، وغيرها من الإمكانات.

2. Inbox When Ready (متصفح Chrome، ومتصفح Edge، ومتصفح Firefox)

تخيل ألا تنهال عليك الرسائل الإلكترونية في كل دقيقة وكل ساعة من اليوم، ولا تصل إليك إلا عندما تسمح لها بذلك.

يساعد ذلك كثيراً في الحد من إزعاج الرسائل الإلكترونية والتشتت بين الرسائل، وهذا ما يقدمه المكون الإضافي Inbox When Ready. الخاصية الأساسية للمكون الإضافي بسيطة وعبقرية، وهي إخفاء صندوق Gmail الوارد عن الأنظار.

يظل بإمكانك البحث وسط الرسائل وكتابة رسائل جديدة، لكنك لن ترى عدد الرسائل الجديدة غير المقروءة أو إشعارات وصول رسائل جديدة، حسب موقع Medium.

يتتبع المكون الإضافي Inbox When Ready الأوقات التي تقرر فيها التحقق من صندوق الوارد، ويمكنك إعداد المكون الإضافي؛ لمنعك من الدخول إلى صندوق الوارد في أوقات معينة، أو وضع حد أقصى للزمن الإجمالي الذي تتحقق فيه من بريدك الإلكتروني.

3. Todoist (متصفح Chrome، ومتصفح Edge)

يعتبر Todoist تطبيقاً قائماً بذاته، إلا أن المكون الإضافي للمتصفح الخاص به يعد مثالاً على نوع الخصائص الإضافية التي قد تمثّل إضافة كبيرة لخدمة البريد الإلكتروني Gmail. بينما تبذل جوجل جهوداً لدمج خدمة Google Tasks مع خدمة البريد الإلكتروني، يظل المكون الإضافي للمتصفح Todoist خياراً أفضل وأقوى لتحقيق تلك الغاية.

يضيف المكون الإضافي Todoist لخدمة البريد الإلكتروني Gmail زراً جديداً على شريط الأدوات للرسائل المفتوحة، كي تتمكن من إضافة قائمة مهام جديدة بسرعة، بناءً على الرسائل التي تقرأها.

4. Boomerang (متصفح Chrome، ومتصفح Edge)

حقق Boomerang شهرة كبيرة من البداية باعتباره خياراً رائعاً للجدولة الزمنية للرسائل في خدمة البريد الإلكتروني Gmail، وعلى الرغم من أن الجدولة الزمنية للرسائل أصبحت من الميزات الأصلية التي أضافتها جوجل إلى خدمة Gmail، يظل المكون الإضافي Boomerang مميزاً لما يقدمه من حيل وإمكانات أخرى، مثل التذكير بالرسائل الإلكترونية التي لم تردّ عليها، والمساعدة في كتابة الرسائل، وخيار الإيقاف المؤقت للصندوق الوارد، وغيرها.

أول تغيير ستلاحظه عند تثبيت المكون الإضافي Boomerang هو ظهور زر Pause Inbox (الإيقاف المؤقت للصندوق الوارد) الكبير على اليسار؛ حتى يمكنك استخدامه لإيقاف وصول الرسائل إلى صندوق الوارد مؤقتاً.

سوف تظهر أيضاً أزرار جديدة على الشاشات الأخرى المختلفة؛ كي تتمكن من استخدام المكون الإضافي لإخفاء الرسائل الإلكترونية حتى تصبح مستعداً للرد عليها أو قراءتها، أو الجدولة الزمنية للرسائل الإلكترونية التي تود إرسالها في وقت معين في المستقبل.

5. Simplify Gmail (متصفح Chrome، ومتصفح Edge)

عادةً ما تحافظ جوجل على واجهاتها بسيطة وجمالية، لكن لا شك في أن واجهة خدمة Gmail قد تصبح فوضوية في أي وقت، وهنا يأتي دور Simplify Gmail.

كما يشير الاسم، يعمل المكوّن الإضافي على تعديل مظهر Gmail في نافذة المتصفح؛ للتركيز على العناصر الأهم، مما يعني تقليل عناصر التشتيت أثناء عملك على صندوق الوارد المزدحم.

طوّر المكون الإضافي أحد المشاركين في تطوير خدمة Inbox by Gmail التي توقفت عن العمل في 2019، واستعار بعض الأفكار البصرية من تلك الخدمة. يوفر المكوّن الإضافي مساحة بيضاء أكبر، وخياراً لإخفاء كثير من العناصر على الشاشة، وتصميماً أفضل للمحادثات، واستخداماً ذكياً لصور الخلفية أيضاً، مع إمكانية تخصيص كل ذلك بمنتهى السهولة.

6. Simple Gmail Notes (متصفح Chrome، ومتصفح Edge، ومتصفح Firefox، ومتصفح Safari)

يتيح المكون الإضافي Simple Gmail Notes إلحاق ملاحظات برسائل البريد الإلكتروني في صندوق Gmail الوارد، وهي خاصية مفيدة.

إمكانية إضافة الملاحظات على الرسائل الإلكترونية والمحادثات تعني ألا تنسى أي أفكار أو بيانات اتصال مجدداً.

يرجع إليك تحديد كيفية استعمالك للمكون الإضافي Simple Gmail Notes. يمكنك استخدامه لإضافة الملاحظات على جهات الاتصال أو العملاء أو المشروعات أو تذكير نفسك بمتابعة بعض الرسائل، وغيرها من الاستخدامات.

ستكون هناك مزامنة لملاحظاتك على الأجهزة المختلفة عن طريق Google Drive، وستتمكن من التحكم في مكان ظهور تلك الملاحظات على الشاشة واختيار الألوان الافتراضية لها.

7. Trocker (متصفح Chrome، ومتصفح Edge، ومتصفح Firefox)

من الخصائص المفيدة التي قد تضيف إلى خدمة Gmail، خيار رصد تقنيات تتبُّع البريد الإلكتروني الشائعة وحظرها.

عادةً ما تكون هناك “بكسل” تتبُّع خفية وصغيرة في الرسائل الإلكترونية تتيح للمرسل معرفة متى وأين فُتحت الرسالة، والتطبيق الذي استخدمته لتصفُّح بريدك الإلكتروني. وهنا، يتدخل المكوّن الإضافي Trocker.

يعتني المكوّن الإضافي بصندوق الوارد لبريدك الإلكتروني، ويوقف تقنيات التتبع من التحميل، ويبلغك بالرسائل التي تحتوي على بكسل التتبع (ويعمل المكون الإضافي Trocker بتغييرها بصور صغيرة لا تستخدم تقنيات تتبُّع).