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725 مليون دولار.. الهند تصادر أمولاً لشركة شاومي بسبب تعاملات غير قانونية

1 - مايو - 2022
شعار شركة شاومي

شعار شركة شاومي

فوربس
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أعلنت السلطات الهندية عن مصادرة مبلغ بقيمة 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة شاومي Xiaomi.

وتأتي الخطوة الهندية بعد تحقيق أجرته السلطات كشف أن شركة الهواتف الذكية أرسلت أموالًا بشكل غير قانوني إلى الخارج تحت ستار مدفوعات ومستحقات مالية.

وبدأت وكالة التحقيقات في الجرائم المالية الهندية التحقيق مع الشركة في فبراير/شباط الماضي ، وقالت إنها صادرت الأموال من الذراع المحلي للشركة بعد اكتشافها أنها قامت بتحويلات إلى 3 كيانات أجنبية.

من جهتها نفت شركة شاومي في الهند تلك الاتهامات وكتبت على تويتر: “مدفوعاتنا وكشوفاتنا للبنك كلها شرعية وصادقة”.

وقالت مديرية التنفيذ الهندية في بيان: “تم تحويل المبالغ الضخمة باسم مدفوعات ومستحقات مالية بناءً على تعليمات من كيانات المجموعة الأم الصينية”.

ونفت شركة شاومي في الهند هذه المزاعم ، قائلة في بيان، إن “عملياتها متوافقة تمامًا مع القوانين واللوائح المحلية”.

وأوضحت الشركة الصينية: “نحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الحكومية لتوضيح أي سوء تفاهم”.

تبلغ ثروة الملياردير الصيني مؤسس شركة Xiaomi ومديرها التنفيذي، لي جون 10.3 مليار دولار، بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس.

وقد تمكن جون من زيادة ثروته أكثر من 166% خلال أقل من عام حيث بلغت 9.2 مليار دولار في إبريل/نيسان الماضي مع إطلاق قائمة فوربس عن مليارديرات 2020، وهو يحتل حاليًا المركز 13 ضمن ترتيب أغني مليارديرات الصين.

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