ADS-B Exchange.. بيع أخطر موقع مجاني لرصد الطائرات

يعتبر ADS-B Exchange هو بديل الرادارات التقليدية لمراقبة الحركة الجوية، وبرز اسم الموقع بعد واقعة إعلان طالب أمريكي عبر حسابه على موقع تويتر عن تتبعه لخط سير الطائرة الخاصة للملياردير إيلون ماسك.

هذا الطالب الذي يدعى “جاك سويني”، بعد أن انتشرت أخباره في الصحف، قام إيلون ماسك بصفته رئيسا لشركة تويتر الآن، بغلق حسابه الخاص على منصة التغريدات كعقاب على ما قام به من اختراق لخصوصية ماسك، بعد استخدامه لموقع تتبع مجاني لحركة الطائرات المدنية هو موقع ADS-B Exchange.

وبعد مرور اسابيع على حادثة التتبع، أعلن الطالب الأمريكي جاك سويني أن الموقع المجاني لتتبع حركة الطيران المدني ADS-B Exchange تم بيع رسميا لشركة أخرى متخصصة بمجال بيانات الطيران هي شركة JetNet.

ووفق موقع “بيزنس انسايدر”، فإن الطالب الذي تخصص في تتبع مسار طائرات المشاهير، أعلن عن قلقه مما قد يحدث لهذا الموقع الذي كان يتيح له تتبع حركة الطيران للمشاهير حول العالم بشكل مجاني، بعد أن استحوذت شركة أخرى على حقوق الموقع، قد يتم غلقه أو تقديم خدماته بمقابل مادي في المستقبل.

من هو الطالب الأمريكي الذي تتبع طائرة إيلون ماسك؟

وسويني هو طالب أمريكي يبلغ من العمر 20 عام، اشتهر بإطلاقه لحسابات على موقع تويتر لتتبع طائرات المشاهير، كان منها حساب خصصه لتتبع طائرة إيلون ماسك، تم غلقه بعد أن حمل عنوان رقمي هو @ElonJetNextDay.

وفي تعليقه على بيع موقع تتبع الطائرات، طالب الطالب الأمريكي بمقاطعة الموقع في المستقبل، في حين الرئيس التنفيذي لموقع تتبع رحلات الطيران “دان ستريفريت” قائلا “ستلبي الصفقة احتياجات العمل لمستخدمينا مع الحفاظ على أساسياتنا المتحمسة بالعمل وبياناتنا غير المصفاة”.

وشركة ADS-B لتتبع خطوط رحلات الطيران المدني مجانا، كانت قد تأسست بإطلاق موقعها الإلكتروني في عام 2016، باستخدام أكثر من 9000 راديو متطوع لتتبع حركة الطائرات، مع مصادر بث للبيانات من أنحاء العالم.

ويستخدم الموقع تكنولوجيا مراقبة شبيهة بتكنولوجيا الـ GPS، توصل بين طائرة وأخرى، وبين طائرة ومركز تتبعها على الأرض.