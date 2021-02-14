Beeto.. تطبيق صيني ينافس تويتر في الوطن العربي

وسط زحمة تطبيقات التواصل الاجتماعي، ظهر مؤخراً تطبيق جديد تحت مسمى Beeto “بيتو”، الذي حقق انتشارا كبيرا بين المستخدمين العرب.

واللافت في الأمر أن التطبيق الجديد موجه لمستخدمي الإنترنت في العالم العربي، ليقدم نفسه أول تطبيق تواصل اجتماعي مخصص للعرب، حتى باتوا يتداولون في أوساطهم بأنه “النسخة العربية لموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

والتطبيق الذي احتل صدارة قائمة التصنيفات بالسعودية جذب انتباه المستخدمين العرب في العديد من الدول.

وتقول صحيفة “ويكسينج” الصينية إن السعودية يمكن أن تكون محطة انطلاق تطبيق “بيتو” بالشرق الأوسط، لاسيما أن التطبيق يراهن على أن يصبح مع مرور الوقت النسخة العربية من تويتر، للاستفادة من الانتشار الواسع للأخير في المملكة.

من وراء التطبيق؟

بحسب الصحيفة الصينية تم إطلاق التطبيق رسميا في متجر جوجل بلاي وآب ستور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتشير “ويكسينج” إلى أن شركة ويبو – عملاق مجتمع الترفيه الصيني – هي المسؤولة عن تطوير التطبيق، في ضوء 3 أسباب، الأول هو ظهور عبارة “بدعم من ويبو” على كل من الصفحة الرئيسية للتطبيق والصفحة الرئيسية للموقع الرسمي.

وكذلك تتبع الشركة مدونة تحمل اسم “Sina Blog”، ويصل مستوى التشابه بين أيقونتها الأساسية وأيقونة تطبيق “بيتو” إلى مستوى التطابق التام.

وأخيرا، تظهر معلومات المصدر في الصفحة الرئيسية للتطبيق في خانة توصيات التطبيقات الخارجية، وعند النقر على “اشترِ الآن” ستنتقل الصفحة تلقائيا إلى حساب الإصدار الحقيقي لمتجرBeeto’s App Store: WEO Technology Limited.

ومع ذلك أكد مسؤولون في شركة بيتو، أن التطبيق ليس أحد منتجات شركة ويبو، بل قدم الأخير فقط بعض المساعدة.

مزايا التطبيق

يوفر تطبيق “بيتو” خاصية نشر النصوص ومقاطع الفيديو والصور والرسوم المتحركة، فضلا عن متابعة الموضوعات الأكثر شيوعا باستخدام مصطلع “Beets” المرادف للتغريدات.

ويوفر أيضا التطبيق أحد المزايا التي يتمتع بها تطبيق تيك توك، وهي تحميل وحفظ المستخدم ما يرغب به من منشورات او فيديو أو مشاركته عبر تطبيق واتساب.

ويتميز هذا النظام أيضا بإنشاء دائرة معارف في المجتمع الافتراضي.

خطوات الاشتراك

ينبغي تسجيل المستخدم الجديد بالتطبيق رقم هاتفه المحمول ثم تلقي رمز الدعوة عبر رسالة قصيرة، ويمكن تشارك الرمز مع 50 شخصا، وبمجرد التسجيل، سيصبح هؤلاء الأشخاص معجبين تلقائيا بالحساب الجديد.

ويعتمد تطبيق “بيتو” على 3 طرق لتوثيق حسابات المستخدمات، هي كالتالي:

1- إذ كان للمستخدم حسابات على منصات يوتيوب أو سناب شات أو تويتر أو إنستجرام، فيمكنه نشر عبارة على أحد هذه الحسابات تقول “أنا انضم إلى Beeto Now، فلنستمتع هناك” ومن ثم التقدم بطلب للحصول على التوثيق من مسؤول بيتو.

2. في حال كان التوثيق لحساب رسمي لشخصية مسؤولة في شركة، يقدم المسؤولون التنفيذيون وثائق تثبت هويتهم وألقابهم.

3. إذا كانت الحسابات تعود لمؤثرين في مجالات أخرى، فسيتولى النظام تقييمها بعد تقديم التحقق من هويتهم من خلال حساباتهم الأخرى في وسائل التواصل.