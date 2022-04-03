Black Shark 5 Pro.. تعرف على هاتف شاومي المتميز لعشاق الألعاب

أطلقت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي المتميز Black Shark 5 Pro الجديد لعشاق الألعاب، والذي يعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 من الجيل الأول مع قرص الحالة الساكنة SSD ونظام تبريد متطور بدون مروحة وأزرار كتف مغناطيسية لتعزيز تجربة الألعاب.

وتروج شركة شاومي لهاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب عن طريق تجهيزه بنظام التبريد بدون مروحة يعرف باسم ” Reverse Gravity Dual VC Liquid Cool System” لضمان أداء مقبول في ظل التحميل المستمر، وقد تخلت الشركة الصينية في هاتفها الذكي الجديد عن ذاكرة الفلاش UFS واعتمدت على قرص الحالة الساكنة SSD.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة OLED قياس 6.7 بوصة وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز مع دعم وظيفة التحكم التلقائي في درجة السطوع، والتي تستجيب لشدة الإضاءة المحيطة، ويزخر هاتف شاومي Black Shark 5 Pro الجديد بوحدة كاميرا ثلاثية، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 100 ميجا بيكسل، والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميجا بيكسل والكاميرا المقربة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وأشارت شركة شاومي إلى أن هاتف الألعاب الجديد يمتاز ببطارية سعة 4650 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 120 وات، ويمكن شحنها بشكل كامل في غضون 15 دقيقة أو قد تستغرق عملية الشحن 24 دقيقة للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية.