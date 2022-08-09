Bravia XR Master A95K.. سوني تطلق أحدث أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED

أطلقت شركة سوني اليابانية، الثلاثاء، Bravia XR Master A95K، وهو أحدث أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED.

يتميز جهاز Bravia XR Master A95K الجديد من سوني بشاشة OLED بحجم 65 إنش ودقة عرض 4K أو 3840 في 2160 بيكسل، كما تدعم شاشة الجهاز معدل تحديث 100Hz، ويدعم تقنية HDR10، وHLG، وأيضاً Dolby Vision.

كما يأتي الجهاز بمعايير XR Triluminos Pro التي يدعمها معالج XR Cognitive، ويدعم الجهاز في إنتاج حتى مليار لون، مع تعزيز دقة الألوان لتحاكي الواقع، أيضاً تدعم شاشة الجهاز تقنية “XR OLED motion”، وترقية المحتوى إلى دقة 4K.

أيضاً تدعم سوني الجهاز بنمط خاص للألعاب الذي يدعم HDMI 2.1، ويدعم دقة 4K عند معدل 120 إطار لكل ثانية، مع دعم معدل التحديث المتغير VRR، ونمط “Auto Low Latency”، وAuto HDR Tone، وأيضاً نمط تلقائي للألعاب.

كما تدعم سوني الجهاز بتقنية “Acoustic Surface Audio+” التي تتيح إنبعاث الصوتيات من الشاشة مباشرة، ويدعم أيضاً جهاز BRAVIA XR A95K كاميرة BRAVIA لدعم المستخدم بمميزات مثل الدردشة الصوتية، والتحكم في الجهاز بالإيماءات.

أيضاً ينطلق الجهاز بواجهة Google TV، ويدعم مساعد جوجل الرقمي للبحث بالأوامر الصوتية، ويأتي أيضاً بجهاز تحكم عن بعد ذكي، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بسعر 4652 دولار.