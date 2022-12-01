"Click to Chat".. خدمة جديدة من واتساب

كثيرا ما نواجه مشكلة ضرورة تسجيل رقم الهاتف الذي نرغب في مراسلته عبر واتساب على هاتفنا قبل القيام بالمراسلة.

لكن واتساب استطاع التغلب على هذا العيب من خلال إتاحة وظيفة “Click to Chat” (اضغط للمحادثة) لمستخدميه التطبيق.

وبموجب تلك الوظيفة الجديدة يمكن إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال بهم مسجلا في دليل الهاتف الذكي، ولكن يشترط لذلك توافر حساب “واتساب” نشط على كلا الجانبين.

طريقة عمل الوظيفة

وأوضحت شركة “واتساب” على موقعها على الإنترنت طريقة عمل هذه الوظيفة أو الخاصية الجديدة، التي يمكن استعمالها في أي برنامج تصفح من خلال إضافة رقم الهاتف إلى عنوان الإنترنت «https://wa.me/» مع إضافة رقم الاتصال الدولي، ولكن بدون الأصفار أو علامة الزائد (+) أو الأقواس أو المسافات؛ مثال «https://wa.me/4917912345678910».

وبعد ذلك يتم النقر على زر الإدخال؛ حيث سيظهر على الموقع البيان “الدردشة بواسطة واتس آب مع رقم 4917912345678910″، وفي الخطوة التالية يتم الضغط على زر “متابعة الدردشة”، وعندئذ تنفتح الدردشة تلقائيا.

وتعمل الوظيفة Click to Chat” الجديدة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأي حاسوب مثبت عليه تطبيق “واتس آب” في المتصفح.

يقوم الآن واتساب بطرح ميزة Message Yourself الخاصة به للمستخدمين على iOS وAndroid، كانت الميزة في البداية جزءا من إصدار تجريبي يتم إتاحته الآن للجميع.

راسل نفسك

وكان واتساب قد اتاح مؤخرا العديد من المزايا عبر التطبيق ومن بينها ميزة راسل نفسك والتي تتيح لك إمكانية إجراء محادثة مع نفسك حيث يسهل الوصول إليها ويمكنك النشر هناك كما تفعل في أي محادثة أخرى.

ويمكن استخدام هذا لكتابة ملاحظات مهمة لنفسك، أو حفظ روابط الويب، أو تحميل المستندات والملاحظات الصوتية.

وكانت ميزة “راسل نفسك” متاحة على منصات أخرى، مثل تليجرام، التي كانت موجودة منذ إطلاقها.