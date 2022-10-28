Director Mode.. تعرف على ميزة تحرير الفيديو من سناب شات

أعلنت سناب شات (الخميس 27-10-2022) عن إطلاق ميزتها الجديدة Director Mode التي تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من أدوات تحرير الفيديو القوية.

وتأتي ميزة Director Mode، التي عُرضت أول مرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وهي الآن متاحة عالميًا للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أوإس، بمجموعة من الأدوات الخاصة بالتصوير وتحرير الفيديو على خدمة التراسل الفوري سناب شات.

وتشمل تلك الأدوات بعضًا من الأدوات الرائجة على المنصات الأخرى، مثل: الشاشة الخضراء، التي تسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو مع خلفية على نحو شبيه بفلتر خاص بخدمة تيك توك يحمل الاسم نفسه.

وتدعم ميزة الكاميرا المزدوجة، التي كانت متاحة في السابق لمستخدمي نظام آي أوإس، ميزة BeReal-esque التي تلتقط صورًا أو مقاطع فيديو من الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت ذاته.

وتشمل الأدوات الأخرى: التحرير السريع، التي تسمح للمستخدمين بقص وتقسيم الفيديو إلى أجزاء متعددة، وميزة سرعة الكاميرا التي تُسرع أو تبطئ مقاطع الفيديو. ويتوفر وضع Director Mode من خلال أيقونة خاصة على شريط الأدوات للكاميرا الرئيسية.

ويمكن للمستخدمين استخدام ميزة Director Mode لصناعة المحتوى لمشاركته مع الأصدقاء، ولكن التأكيد على أدوات التحرير الجديدة يأتي في حين تحاول سناب الترويج لخدمة Spotlight، المنافسة لخدمة تيك توك.

وكانت سناب شات قد أطلقت العديد من البرامج لمحاولة حض منشئي المحتوى على صناعة الفيديو لخدمة Spotlight، ومن ذلك: التحديات التي تُدفع مكافأت لأفضل مقاطع الفيديو التي تستخدم العدسات Lenses أو الأصوات من سناب شات.

ويمثل تعزيز استخدام خدمة Spotlight أولوية لشركة سناب، ففي وثيقة داخلية انتشرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قال فيها الرئيس التنفيذي للشركة إيفان شبيغل إنه يريد أن يستخدم 30 في المئة من مستخدمي سناب شات Spotlight يوميًا في عام 2023.

وأخبرت الشركة المستثمرين حديثًا أن استخدم القصص قد انخفض، الأمر الذي دفع سناب إلى تسريح 20 في المئة من موظفيها خلال صيف 2022.

يُشار إلى أن المنصات الأخرى قد حدثت أدوات تحرير الفيديو الخاصة بها لتقترب أكثر من تجربة تيك توك، فعلى سبيل المثال، أضافت خدمة إنستغرام، التابعة لشركة ميتا، العديد من الميزات إلى خدمة مقاطع الفيديو القصيرة Reels، مثل القدرة على استيراد الصوت، وصناعة مقاطع فيديو قصيرة بمدة أطول، وإضافة عناصر تفاعلية، مثل: التصويت، والألغاز، والمسابقات.