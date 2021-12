DuckDuckGo سيأتي بنسخة تعزز أمن بيانات الحواسب

أعلن القائمون على متصفح DuckDuckGo الشهير عن تطوير نسخ خاصة عالية الأداء ستخصص للحواسب المكتبية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من المتصفح ستركز بشكل أساسي على حماية سرية بيانات المستخدمين كما في نسخ DuckDuckGo السابقة، وأشار مطورو هذه النسخة أن الاختبارات الأولية أظهرت أن متصفحهم الجديد يتمتع بسرعة أداء أكبر من تلك التي يقدمها متصفح Chrome الشهير من غوغل.

وسيأتي نسخة المتصفح الجديدة بميزات حماية البيانات الافتراضية، إذ لن يكون المستخدم مضطرا للدخول لإعدادات المتصفح لتفعيل ميزات حماية خصوصية بيانات الحاسب أو بيانات تصفح الإنترنت.

وكما في نسخ DuckDuckGo المخصصة للهواتف الذكية ستحوي النسخة الجديدة المخصصة للحواسب على زر Fire الذي يسمح للمستخدم بنقرة واحدة بمسح جميع بيانات التصفح عبر الإنترنت، وإغلاق جميع علامات التبويب.

Product improvements have fueled our growth, making DuckDuckGo the most downloaded browsing app on Android in our major markets, #2 on iOS, and resulting in 150M+ downloads of our apps & extensions since 2018.https://t.co/gWuqYgjPRJ

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 21, 2021