ebay تعلن عن إضافة جديدة ... مسح بطاقات التداول من الألعاب الشهيرة

أعلنت منصة eBay عن إضافة جديدة إلى تطبيقها للمحول، بحيث ستتمكن من مسح بطاقات التداول من الألعاب الشهيرة، مثل: Pokémon و Magic: The Gathering و !Yu-Gi-Oh، لبيعها بسهولة أكبر عبر موقع المزاد الإلكتروني.

ومن المفترض أن تصل ميزة المسح الجديدة للبطاقة في نهاية شهر أبريل، لكنها تدعم Magic: The Gathering فقط عند إطلاقها.

ويجري إضافة الدعم لبطاقات Pokémon و !Yu-Gi-Oh في شهر مايو، مع البطاقات الرياضية وألعاب الورق الأخرى القابلة للتداول في جدول الأعمال في وقت لاحق من العام.

وباستخدام خيار المسح الجديد، يمكن للبائعين مسح البطاقة ضوئيًا، وعندها تستخدم eBay تفاصيل البطاقة، مثل: اسمها والمجموعة التي تأتي منها ونوعها وندرتها، للمساعدة في إنشاء القائمة تلقائيًا.

ويظل على البائعين إضافة معلومات إضافية، مثل: الصور الفعلية للبطاقة وحالتها وسعر البيع وأي تفاصيل أخرى.

ومن المفترض أن تسهل عملية التحديد التلقائي على البائعين إنشاء القوائم.

وتقول الشركة: إنه يمكنك إدراج بطاقة في نحو نصف الوقت الذي يستغرقه طرح بطاقة للبيع عبر الموقع يدويًا.

وبالإضافة إلى ميزة المسح الجديدة، تضيف eBay بعض التحسينات الأخرى على عملية شراء بطاقة التداول لكل من البائعين والمشترين.

ولن يضطر البائعون بعد الآن إلى عرض خيار إرجاع المشتريات من أجل التأهل لبرنامج البائع الأعلى تقييمًا في eBay.

وتعمل الشركة على مراجعة سياسة حماية المشتري لبطاقات التداول لتحسين البائعين والمشترين في السوق الحالية.

ويزداد في الوقت الحالي الطلب على بطاقات التداول، وعلى رأسها بطاقات Pokémon، كما يتزايد عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على ربح كبير لدرجة أن شركة التقييم PSA اضطرت إلى تعليق عمليات الإرسال أثناء عملها بسبب التراكم.

وبالنظر إلى هذه الشعبية، فليس من المفاجئ أن تتطلع eBay إلى تسهيل استخدام البائعين للمنصة لبيع بطاقاتهم.

وإذا لم تكن مهتمًا بشراء البطاقات وبيعها عبر موقع eBay، فقد لا تبدو الميزة مفيدة بالنسبة لك، لكن حتى تدرك عدد البطاقات المدرجة عبر موقع eBay كل يوم، فقد سجل الأشخاص في العام الماضي أكثر من 41 مليون بطاقة جديدة عبر المنصة، مع زيادة 119 بطاقة كل دقيقة.