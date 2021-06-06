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"Eufy" تطرح كاميرات المراقبة من سلسلة SoloCam وبأسعار منافسة

6 - يونيو - 2021
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أطلقت شركة Eufy الإصدارات الجديدة من كاميرات المراقبة من سلسلة SoloCam التي تعمل بالبطارية وتتميز بسعة تخزين داخلية، وتنطلق بسعر يبدأ من 100 دولار.

كشفت علامة Eufy التجارية التابعة لشركة Anker عن خط إنتاجها الجديد من سلسلة كاميرات SoloCam التي صممت للعمل بشكل مستقل دون الحاجة للإتصال ب hub للتخزين، حيث تأتي بسعة تخزين داخلية.

وتتضمن سلسلة كاميرات SoloCam الجديدة اثنان من الإصدارات الرئيسية التي تنطلق بعنوان “Essential”، مع اثنان من كاميرات “spotlight”، مع إصدار يدعم العمل بالطاقة الشمسية.

كما تأتي الإصدارات الرئيسية من كاميرات SoloCam بدقة عرض 1080 بيكسل أو 2K، أيضاً تؤكد Eufy على أن البطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 4 أشهر في كل مرة من الشحن، كما تأتي كافة الإصدارات بسعة تخزين داخلية 8 جيجا بايت، حيث تشير Eufy إلى أن هذه السعة تدعم تخزين المحتوى لشهرين تقريباً.

ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق لكاميرات SoloCam بدءاً من يوم الأربعاء، على أن يبدأ الشحن خلال الأشهر المقبلة.

أسعار كاميرات SoloCam

سعر SoloCam 1080p Essential هو 100 دولار تقريباً وتتوفر في منتصف يونيو.
سعر SoloCam 2K Essential هو 130 دولار وتتوفر في نهاية شهر يونيو
سعر SoloCam 1080p Spotlight هو 150 دولار وتتوفر في منتصف يوليو
سعر SoloCam 2K Spotlight هو 170 دولار وتتوفر في نهاية شهر يوليو
سعر SoloCam Solar هو 200 دولار وتتوفر في منتصف أغسطس.

 

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