Expertbook B7 Fli.. لاب توب جديد من آسوس بوظائف مبتكرة

كشفت شركة آسوس عن اللاب توب Expertbook B7 Flip الجديد من فئة الموديلات القابلة للتحويل.

وأوضحت آسوس التايوانية أن جهازها Expertbook B7 Flip الجديد يمتاز بجسم يستوفي المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810H؛ حيث يتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.2 متر ويعمل في نطاق درجة حرارة يتراوح بين -46 إلى +49 مئوية ويتحمل الضغط حتى وزن 28 كجم.

وظائف مبتكرة

ويزخر اللاب توب القابل للتحويل الجديد من آسوس ببعض الوظائف المبتكرة، التي لا تتوافر إلا في عدد محدود من الموديلات المنافسة مثل لمبة LED صغيرة على غطاء الشاشة، والتي تضيء أثناء دردشة الفيديو، وهو ما يعد إشارة للزملاء بعدم الإزعاج، علاوة على أنه يمكن إظهار لوحة أرقام قياسية في لوحة التتبع بضغطة زر، وتمتاز لوحة المفاتيح بمقاومة رذاذ الماء، وتقوم المفصلة برفع لوحة المفاتيح عند فتحها، حتى يتمكن المستخدم من الكتابة بزاوية أكثر راحة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 14 بوصة وبنسبة باعية 16:10 ودقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل ودرجة السطوع 400 نيت، ويمكن تثبيت قلم آسوس Pen، المتوافر بشكل منفصل، على جانب الشاشة مغناطيسيا.

وينبض بداخل اللاب توب الجديد معالجات إنتل Tiger Lake السريعة، ويمكن للمستخدم الاختيار بين المعالج Core i5-1155G7 أو المعالج Core i7-1195G7.

واعتمدت آسوس على ذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 16 إلى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية PCIe SSD بسعة 512 جيجابايت حتى واحد تيرابايت، ويدعم اللاب توب الجديد القابل للتحويل تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.2 مع توافر مودم 5G وبطارية سعة 63 وات ساعة.

ويأتي اللاب توب Expertbook B7 Flip الجديد بوزن 44ر1 كجم، ويشتمل على اثنين من منافذ Thunderbolt 4 واثنين من منافذ USB-A ومنفذ micro-HDMI ومنفذ HDMI 2.0b وقارئ بطاقة الذاكرة Smart Card وفتحة بطاقة SIM.