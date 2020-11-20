Fleet Swap.. مشروع ريادي لشركة “Verizon” لاستبدال آيفون 12 بهواتف بعض الشركات

أعلنت شركة أبل وVerizon Communications الخميس عن برنامج لاستبدال الهواتف الذكية لموظفي الشركات بأي من طرازات ايفون 12 وفقا لوكالة رويترز، ولم تُقدم أبل ولا شركة Verizon Business، التابعة لشركة Verizon والتي تدير البرنامج، التفاصيل المالية.

وقالت الشركتان إن برنامج “Fleet Swap” يمكن استخدامه لاستبدال الأجهزة المملوكة للشركة من Verizon أو شركات النقل الأخرى “بدون تكلفة مقدمة، من صفر إلى تكلفة منخفضة شهريًا”.

لماذا ايفون 12؟

وبحسب موقع “فوربس” فإن مجموعة Verizon تطمح إلى توفير أفضل خدمة لعملائها من خلال تقنية الجيل الخامس 5G الموجودة في هواتف ايفون.

وتأتي شبكات 5G بأنواع مختلفة، من بينها النوع المعروف باسم الموجة المليمترية التي يمكن استخدامها لتوفير التغطية داخل المباني مثل حرم الشركات أو المصانع التي يصعب معالجتها باستخدام تقنيات أخرى مثل WiFi. تتيح تقنية 5G الأحدث أيضًا إنشاء شبكات خاصة للشركات.

وتأمل شركة Verizon Business في بيع هذه الخدمات لشركات التي تعتمد التطبيقات الهاتفية في أعمالها.

وقالت شركة Verizon إنها تعمل مع جنرال موتورز و Honeywell International لنشر شبكات 5G في مصنع جنرال موتورز في ديترويت ومقر هانيويل في نورث كارولينا.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Verizon Business، تامي إروين، في مقابلة مع وكالة رويترز: “يمكننا هذا البرنامج من إنشاء بنية تحتية تصبح ملعبًا لكبار مسؤولي المعلومات أثناء قيامهم ببناء خارطة طريقهم الرقمي”.