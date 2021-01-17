Galaxy A32.. أرخص هاتف يدعم 5G‎ من سامسونغ

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن هاتفها الجديد Galaxy A32 5G، والذي يعد أرخص هاتف يدعم تقنية الجيل الخامس تنتجه الشركة حتى الآن، وهو واحد من أفضل الأجهزة غير المعروفة بناءً على حزمة العتاد والأسعار.

ويأتي الجهاز مع شاشة من نوع TFT LCD بقياس 6.5 إنش وبدقة 1600×900 ميغا بيكسل، وبتردد 60 غيغا هيرتز، مع شريحة معالج ثمانية النوى بتردد 2.0 غيغا هيرتز.

ويشتمل الجهاز على كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميغا بكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميغا بكسل، ومستشعر العمق بدقة 2 ميغا بكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميغا بكسل، بينما هناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بكسل.

ويضم الجهاز كذلك بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط عبر منفذ USB-C، إلى جانب الماسح الضوئي السعوي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويأتي الجهاز بعد خيارات تشمل 4 أو 6 أو 8 غيغابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب مساحة التخزين بسعة 64 أو 128 غيغابايت القابلة للتوسيع.

ويأتي Galaxy A32 5G مع فتحة لبطاقة microSD من أجل توسيع التخزين.

وتقول سامسونغ: إن ”الهاتف سيكون متاحًا اعتبارًا من 12 فبراير، علما أن الجهاز ظهر للمرة الأولى في أوروبا، بدءًا من 279 يورو بإصدار 64 غيغابايت أو 299 يورو مقابل 128 غيغابايت.

وتتضمن خيارات الألوان الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي، ولم تؤكد سامسونغ ما إذا كان منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم مدرجًا في Galaxy A32 5G، كما لم تؤكد ما إذا كان الجهاز سيكون متاحًا خارج الأسواق الأوروبية.